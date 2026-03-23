Que la extraña sociedad creada entre el piloto de KTM y Jorge Lorenzo se ha enfriado es algo evidente, primero porque el mallorquín no ha viajado hasta Goiania, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Brasil, y segundo porque hablando con Maverick Viñales sobre el tema se nota que ya no existe el entusiasmo que había en la pretemporada.

Motorsport.com le preguntó el jueves a Maverick cómo estaban las cosas entre el talentoso corredor y el tricampeón del MotoGP, al notarse la ausencia del mallorquín en el paddock de Goiania. "No ha venido, todo sigue adelante, pero el trabajo con Jorge ha sido durante todo el invierno, de preparación. Ahora, ya durante la temporada, es más de estar trabajando con el equipo en los grandes premios y en el box", explicó el catalán.

El domingo por la noche, tras cruzar último la línea de meta en la carrera, se le volvió a preguntar por el tema a Maverick, y si le molestaba que se hablara tanto del tema. "La verdad es que no me importa lo que se diga, tengo otro problemas bastante más serios que solucionar", dijo señalando su posición en la hoja de la clasificación de la carrera, que tenía encima de la mesa.

Sobre su ausencia en Brasil, Maverick recordó que "el equipo tiene unas plazas para este tipo de viajes, que además son caros", dando a entender que Tech3 no se hace cargo de los desplazamientos de Jorge, lógicamente, y que el mallorquín ha preferido saltarse esta ronda y, todo apunta a que tampoco estará el próximo fin de semana en Austin, donde se celebra la tercera carrera de la temporada.

Lorenzo, que ha vuelto a Suiza, donde vivió gran parte de su carrera deportiva, llevaba un tiempo instalado en Dubai, donde tiene negocios y propiedades, pero la guerra en la región le mantuvo bloqueado muchos días en Tailandia, donde además ya estuvo mucho tiempo entre los test y el primer gran premio del curso.

El ex piloto de Yamaha, Ducati y Honda, seguirá este año como comentarista de los grandes premios para DAZN, pero de momento no se espera su aparición hasta el GP de España, en Jerez, mientras que las carreras de Brasil las comenta Dani Pedrosa y la de los Estados Unidos lo hará Carlos Checa.

Resultados inesperados

Lorenzo tiene, o al menos tenía hasta que empezó la temporada en Buriram, una fe ciega en Maverick, llegando a asegurar que, bajo su punto de vista, el catalán es mejor piloto que Pedro Acosta, ahora mismo la punta de lanza del proyecto KTM. Era tanta la seguridad de Lorenzo, que se apostó con Albert Valera, su ex representante y ahora mánager de Acosta, una cena 'cara' en cada gran premio a que Viñales terminaba por delante del murciano. De momento, la de Tailandia no la ha pagado.

Jorge Lorenzo y Pit Beirer, director de KTM motorsport Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Para Jorge el resultado de Maverick en el primer gran premio del año, en el que acabó 16º a 36 segundos del ganador y a más de 30 del segundo, Acosta (que además salió líder del Mundial), fue inesperado y parece que la motivación inicial con la que empezaron ambos ha dado paso ahora a una colaboración más distante, por más que en el paddock ya son muchas las voces que aseguran que 'la sociedad' entre ambos ha terminado ya, antes de empezar el segundo gran premio.

Otro motivo de inquietud es que los responsables de KTM le habían ofrecido a Maverick renovar su contrato para 2027 y promocionar al equipo oficial, donde formaría pareja con Alex Márquez. Una idea que, entre la carrera de Tailandia y la de Brasil, se ha puesto en cuarentena, pidiendo ahora KTM tiempo para tomar una decisión, lo que podría dejar a Maverick en una situación delicada en clave de contrato para los dos próximos años.