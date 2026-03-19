Viñales: "Le doy una última oportunidad a esta moto antes de coger la KTM de los demás"

El pasado invierno fue muy duro para Maverick Viñales, que trabajó más que nunca en su preparación, con la incorporación de Jorge Lorenzo en la figura de entrenador. Sin embargo, el sufrimiento por todas esas horas de gimnasio y de moto no son comparables al que vivió hace tres semanas, en Tailandia, donde al muchacho de Roses (Girona) no le salió nada del derecho, según dijo allí, por la falta de agarre que le transmitió en todo momento su KTM.

Viñales es muy particular en su conducción, y eso es algo que le ha llevado a coger una vía de desarrollo distinta al resto de corredores del fabricante de Mattighofen, tanto a nivel de competentes, como en la puesta a punto.

En Buriram, la prueba que abrió el calendario, la elección del español no le proporcionó los réditos que había previsto: en la sprint terminó el 19º, y en la carrera larga, la del domingo, lo hizo el 16º, a 36 segundos de Marco Bezzecchi, el ganador, y más de medio minuto más tarde que Pedro Acosta, también enfundado en el mono de KTM. Un bagaje que le coloca en una tesitura muy complicada, en la que debe mostrar amplitud de miras para reaccionar.

"En Tailandia no es que estuviera perdido, simplemente dije que no trabajamos para estar los últimos, sino para estar delante. Hubo una KTM delante y no era la nuestra, de modo que tenemos que trabajar más", resumió Viñales, que ha planteado este fin de semana, en Goiania, como un examen. En Brasil volverá a salir a la pista con la configuración que él mismo eligió en los ensayos de pretemporada, en Sepang. Pero si no observa una clara mejoría, la apartará y se subirá a la RC16 que llevan el resto de sus compañeros.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"En Sepang cogimos un camino que, para mí, era el correcto, Pero en Tailandia no funcionó. Le daré otra oportunidad, una última vez, a esta moto, para saber si en distintas condiciones esta moto funciona. Si no, cogeremos la moto que llevan los demás pilotos de KTM", desveló Viñales.

"La diferencia con el resto de pilotos no es solo de puesta a punto, sino que la moto es distinta a nivel de chasis y otras cosas. Hay que entender si es debido a las condiciones específicas de Tailandia", reiteró el catalán, que en el estreno del Mundial se quejó, básicamente, de falta de agarre en el tren delantero. "En Sepang [en los test de invierno] esta moto demostró tener mucho potencial. Pero en Tailandia, la parte trasera tenía un 90% de agarre, y la delantera solo el 10%", insistió el corredor de Tech3.