En KTM no aseguran que Viñales pueda estar en Austria: "Todo parece estar bien, pero su brazo no se mueve"

Maverick Viñales sigue viviendo una difícil situación, a raíz de la lesión en el hombro izquierdo que sufrió en el Gran Premio de Alemania de 2025. Hace más de un año que el piloto español fue víctima de la dolencia, pero la sigue arrastrando hasta día de hoy, habiéndole llevado a perderse los tres últimos grandes premios y a no poder recuperar más el gran nivel que llegó a exhibir a principios del pasado curso.

En 2025, el de Roses ya se perdió las carreras de Brno, Red Bull Ring y Austria, para volver en Montmeló, a principios de septiembre. El gerundense pudo correr en Misano y Japón, pero el daño seguía siendo demasiado grande, aquejado de falta de fuerza en el brazo izquierdo. Como consecuencia, se bajó de la moto en Indonesia y se perdió toda la gira asiática y Portimao, para volver en Valencia.

Con el invierno de por medio, la esperanza era que Viñales pudiera volver en óptimas condiciones, en un año en el que optaba a subir al equipo oficial de KTM. Pero nada más lejos de la realidad. Tras dos actuaciones malas para empezar 2026, el #12 volvió a bajarse de su RC16, perdiéndose también las citas de Jerez y Le Mans, mientras su futuro en la casa de Mattighofen, y a la postre en MotoGP ante un mercado frenético, se acababan.

Viñales volvió, de nuevo, en Montmeló, pero aguantó hasta el parón veraniego. Tras llegar a terminar último en Sachsenring, el catalán no ha disputado los grandes premios de Gran Bretaña, Aragón y San Marino este fin de semana, siendo sustituido por Pol Espargaró. Así, está a la espera de saber si podrá volver a la acción en Austria, casa de KTM, en menos de 7 días.

Pit Beirer, jefe de la división de deportes de motor de KTM, abordó este sábado en Misano la situación de Viñales en un encuentro con los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com. El expiloto reafirmó que el objetivo es que pueda volver, pero no lo aseguró, y personalmente no las tiene todas consigo.

"Ahora, hemos cambiado la valoración médica de Viñales para ir semana a semana, porque hemos decidido entre todos que no nos corresponde a nosotros decidir cuándo estará en condiciones de recibir la luz verde para volver. Pero espero que este lunes le hagan otra revisión, y el objetivo es que esté en Spielberg, aunque no está confirmado en absoluto. Además, mi propia sensación es que las posibilidades siguen siendo 50/50", empezó diciendo Beirer, antes de detallar los problemas de Maverick.

Pit Beirer, Director de KTM Motorsports Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"Es como si le faltara la rotación externa; realmente le falta mucha fuerza en el brazo, y siempre nos preguntábamos por qué le costaba tanto cambiar de dirección o por qué perdía tiempo constantemente en las curvas".

"Todo parece estar bien, pero su brazo no se mueve, y hay que llevar la moto de izquierda a derecha; ese es su verdadero problema. Maverick puede subirse así y pilotar, pero un gran premio de MotoGP es más que eso. Así que creo que en Spielberg ya casi lo tendremos; luego ya veremos si corre o no. Pero espero de verdad que para entonces vuelva a estar con nosotros".

Por último, Beirer habló del proceso médico: "Las resonancias magnéticas siempre se realizan en Italia con el cirujano y, si hablamos, lo hacemos con APC [Athlete Performance Center de Red Bull], que es nuestro asesor. Maverick también suele estar allí para entrenar, y contamos con su médico italiano, que fue quien le realizó la intervención, así como con los fisioterapeutas y con nosotros", cerró.