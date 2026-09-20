Austria alberga el último test Pirelli de la temporada para pilotos titulares de MotoGP

Dejando a un lado los ensayos privados con pilotos probadores, el calendario de test de la temporada 2026 de MotoGP tenía en su agenda dos fechas para que los pilotos titulares pudieran tener una primera toma de contacto con los nuevos neumáticos Pirelli, que en 2027 reemplazarán al actual suministrador.

El primero de estos ensayos se produjo el lunes posterior al GP de la República Checa, el pasado 22 de junio, una jornada de la que no se dieron a conocer resultados oficiales, aunque se dio por bueno que los pilotos de Aprilia bajaron del 1.54 para ser los más rápidos.

Este lunes, el Red Bull Ring de Spielberg se convertirá en el escenario del segundo y último test de Pirelli esta temporada abierto para los pilotos titulares, antes del primer ensayo de pretemporada 2027, que se celebrará el próximo 1 de diciembre en Valencia.

Aunque el test de este lunes está abierto para todos los pilotos de MotoGP, titulares y probadores, los fabricantes han optado por utilizar sus plazas disponibles en función de sus propios intereses contractuales.

Así, mientras KTM, por ejemplo, como ya hizo en Brno, ha pedido a Pedro Acosta que pruebe su moto de 2027, pese a que el español correrá la próxima temporada con Ducati, otros constructores, como Yamaha y Aprilia, han cerrado la puerta a que corredores que se van a final de año puedan subirse a sus prototipos de 850cc.

Marc Márquez conversa con Giorgio Barbier, el Director de Competición de Motos en Pirelli Foto de: Pirelli

Entre los 'afectados', están Fabio Quartararo, que se va de Yamaha a Honda, Jorge Martín, que deja Aprilia para irse a Yamaha; Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, que dejan Ducati para correr con KTM en 2027; o Pecco Bagnaia, que terminará su relación con el fabricante de Bolonia para correr con el equipo de Noale el año que viene.

Si en el test de Brno el pasado mes de junio pudieron probar los Pirelli 2027 pilotos como Marc Márquez y Fermín Aldeguer (Ducati), Marco Bezzecchi y Raúl Fernández (Aprilia), Luca Marini y Joan Mir (Honda), Toprak Razgatlıoglu (Yamaha) y Pedro Acosta (KTM), junto con los pilotos de pruebas Dani Pedrosa y Pol Espargaró (KTM), y Augusto Fernández (Yamaha), este vez se sumaran algunas caras nuevas y otras no tendrán presencia, como son los oficiales de Honda, Mir y Marini, que no han sido invitados esta vez, ocupando las plazas Johann Zarco, Diogo Moreira y el probador Takaaki Nakagami.

Otro probador que estaba previsto para el test de este lunes con Ducati, era el italiano Nicolò Bulega qué, finalmente y como él mismo explicó, ha declinado no tomar parte, ya que la pasada semana sufrió un fuerte accidente mientras probaba la moto en un test privado en Mugello, y dentro de una semana, en Cremona, tiene la primera bola de partido para convertirse en campeón del mundo de SBK, y prefiere no tomar riesgos.

En Yamaha, que podría poner hasta cuatro motos en pista este lunes, el director deportivo Massimo Meregalli explicó, a principios de septiembre, que estarán Toprak Razgatlioglu y el piloto de Moto2 Izan Guevara, que el próximo año da el salto a la clase reina con Pramac.

Aunque el deseo de Pirelli era que todos los pilotos que el próximo año estén en la parrilla de MotoGP pudieran probar sus neumáticos antes de acabar la temporada, finalmente deberán esperar hasta el test de Cheste posterior al GP de Valencia, ya en diciembre, para que toda la parrilla pueda dar sus comentarios sobre el catálogo de los nuevos compuestos que se introducirán en la clase reina el próximo año.