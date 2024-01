Cómo Valentino Rossi decidió retirarse tras su caída en Assen 2021

El 27 de junio de 2021, Valentino Rossi seguía siendo la estrella de MotoGP cuando tomó la salida del Gran Premio de Países Bajos. Estaba en Assen, una pista que le gustaba especialmente, y el indestructible #46, a quien nada parecía convencer para detener su carrera deportiva en el Mundial, buscaba una razón más para continuar la aventura.

Era su 26ª temporada en el campeonato. Pasó la mayor parte de su vida en el paddock, y desde hacía dos años supera los 40 de edad. Rossi era consciente de que su rendimiento estaba decayendo, pero a pesar de tener que abandonar el equipo oficial de Yamaha para dejar paso a una generación más joven, persistía y trataba incansablemente de volver a lo más alto, con el equipo satélite del Petronas SRT.

Pero los resultados no llegaban: en la última prueba antes del parón veraniego, sólo era 19º en la general de pilotos, siendo su mejor resultado un décimo puesto en el Gran Premio de Italia. Muy lejos de sus expectativas. Y fue entonces cuando decidió parar. Atento a las señales que podían empujarle en esa dirección y no en otra, el nueve veces campeón del mundo, gran supersticioso, recibió dos sucesivas que acabaron por inclinar la balanza.

"Fue después de Assen cuando realmente decidí parar, porque estaba el parón. En realidad, quería seguir compitiendo, pero me dije sobre todo que quería ver si seguía siendo competitivo. No podía venir aquí para acabar duodécimo", explicaba Valentino Rossi hace unos meses en el podcast italiano 'BSMT', subrayando que aunque la decisión se maduró durante la detención veraniega de MotoGP, fue en la grava del circuito neerlandés donde tomó forma.

"Assen era una carrera muy importante porque es uno de mis circuitos favoritos. He ganado allí diez veces, así que siempre ha sido un poco mi casa. Y antes de irme, fui a comer con Franci [Francesca Sofia Novello, su pareja] y me dijo 'no me apetece café, es raro porque siempre me ha gustado... Quizás haga un test [de embarazo] en los próximos días'. Le dije que vale... ¡y me fui a Assen!".

"Una vez allí, no pensé más en su test. En Assen estuve bien durante los entrenamientos, pero en la carrera hice una mala salida y me caí, nada menos que en una curva muy rápida. Estaba luchando con Enea Bastianini, recibí un fuerte impacto y destrocé la moto. Y cuando estaba en la grava... Piensas 'bueno, si necesitas algún tipo de señal para decidir si parar o no...'. Pero imagínate el estado de ánimo cuando piensas en parar en algo que llevas haciendo 25 años".

"Y entonces llegué a casa, le dije 'baja, que vamos a cenar' y me dijo 'no, no, sube tú', ¡así que pensé que tenía algo que decirme! Todo sucedió al mismo tiempo, me enteré de que iba a ser padre el mismo día que quizás había decidido dejar de correr".

A principios de agosto, 'Il Dottore' anunció su decisión firme y definitiva de retirarse, y a mediados de noviembre participó en una última carrera en Valencia que incluso se planteó saltarse. Colgó el casco en una gran celebración, sin arrepentimientos.

Pero las señales del destino aún no habían terminado: la pequeña Giulietta nació el mismo día del primer Gran Premio de la temporada 2022 de MotoGP, en el que Valentino Rossi no participaría. "Valentino vio la primera carrera con Giulietta en brazos", cuenta su pareja Francesca en el podcast 'Mamma Dilettante'.

Hoy, Giulietta crece con un padre que sigue siendo piloto de coches, pero que aprovecha un calendario más ligero con su implicación en las carreras de resistencia. Y quizás sea ella quien le devuelva al paddock, a juzgar por su pasión por las motos. A su corta edad, ya se la ha visto en las redes sociales jugando con alguna moto, para orgullo de Rossi.

"Es increíble, lo lleva en el ADN", dice de Giulietta su madre. "Obviamente, en casa hay motos y cascos. Y todos los sábados va al rancho. Ve las pruebas, ve a los pilotos, va al 'briefing' y se queda allí sentada, mirando, escuchando. Nadie le enseñó eso, es algo que tiene".

"Es cierto que, en el imaginario colectivo, son los chicos los que corren en moto, pero quizá sea ella la que se convierta en la primera campeona del mundo de MotoGP de la historia, ¡quién sabe!", finalizó Francesca.