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MotoGP GP de Valencia

Una retirada al puro estilo Márquez

El anuncio de la retirada de Marc Márquez encaja perfectamente con las hechuras de una personalidad única, indispensable para perfilar el palmarés de uno de los deportistas más relevantes de siempre, que deja un vacío irreparable en MotoGP.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 27 nov 2026, 13:13

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

En la dictadura de la inteligencia artificial y los superordenadores, Marc Márquez optó por un simple mensaje escrito en cinco cartulinas blancas para soltar una bomba que dejó en shock a todo el paddock de MotoGP. "Hablaremos después, pero, primero; gracias a todos aquellos que han formado parte de este viaje. Espero que lo hayáis gozado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia".

Recuerda:

Así, sin anestesia, y evocando a una de las secuencias más conocidas de la película ‘Love Actually’, Márquez puso fin al romance que ha durado casi dos décadas, en las que ha ganado diez títulos, los ocho más recientes de MotoGP, y el último hace menos de una semana, certificado en Portimão. Sin neones, ni videos de homenaje, y sin margen para que nadie pudiera reaccionar.

"Llegué al Mundial a mi manera, y me voy de él a mi manera", resumió el español, que reconoció haber tomado la decisión de colgar el casco durante el Gran Premio de Japón, en Motegi, y que solo se confesó ante Alex Márquez, su hermano.

Con Márquez se va una personalidad única, y no solo por lo que ha demostrado encima de la moto, sino también por su clarividencia fuera de ella. Un auténtico animal competitivo con el puño del gas en la mano y un estratega fabuloso, y todo ello aliñado con el valor del guerrero más fiero y una resiliencia abrumadora. Los récords, los títulos y los triunfos no dejan de ser números.

Sin embargo, cuando se combinan con un carisma como el del catalán, lo que sale de allí es uno de los deportistas más relevantes de siempre. Un chaval tan irreverente como para estrenarse en MotoGP con la corona (2013) –el más joven de la historia–. Alguien que con solo 22 años se vio acorralado por Valentino Rossi, el jefe, y que tampoco se arrugó.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Un tipo que después de haberlo ganado todo rompió el mejor contrato firmado nunca (2023), para descubrir si había perdido la magia. Y un luchador incomparable que ha sufrido lo que no sabe nadie para superar todos los obstáculos que se le han ido apareciendo a raíz del único arrepentimiento que le acompaña: las ansias que le llevaron a reaparecer, antes de tiempo, tras la primera lesión en el brazo derecho. Por todo ello, el vacío que deja es irreparable.

Que Márquez se haya ganado el derecho de irse a su manera no empequeñece la avería que supone su marcha, para todos aquellos que tienen un vínculo directo con él. Ducati se queda sin su buque insignia, que ahora debería pasar a ser Pedro Acosta, sino que deberá apostar por incorporar a un compañero para el murciano, seguramente de alguno de sus equipos satélite. Acosta, por su parte, se quedará con las ganas de aprender de él, primero, y tratar de ganarle, después. Solo los miembros del entorno más cercano al corredor de Mazarrón saben lo que le dolió el portazo del que iba a ser su compañero, por aquello de negarle la posibilidad de medirse en igualdad de condiciones.

Y luego está el Mundial en sí, que transita por un proceso de reinvención y que, sin ninguna duda, sufrirá más que nadie la ausencia de su principal reclamo, su cara más universal y el único integrante de la parrilla reconocible en la mayor parte del mundo. Como comentó este viernes, en la rueda de prensa se despedida, Márquez se quitó una tremenda losa de encima, aunque lo hizo a costa del desconsuelo del que ha sido su equipo y su campeonato.

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