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MotoGP GP de Valencia
Marquez: "Esto es una fiesta, llegué al mundial a mi manera y me voy a mi manera"
El diez veces campeón del mundo anunció este viernes, desde su silla en el box de Ducati antes de arrancar el FP1 del GP de Valencia, que se retira. En rueda de prensa, admitió que las lesiones y la visión doble le llevaron a tomar la decisión el fin de semana de Motegi.
Germán Garcia Casanova
Editado: 27 nov 2026, 11:34
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Marc Márquez anunciando su retirada
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Muchos lo habían pronosticado o apuntado como una posibilidad, pero tanto el propio Marc Márquez como su equipo mantenían que el corredor español iba a cumplir con los dos años de contrato que firmó a principio de temporada, antes de la lesión en el hombro que tanto ha condicionado su temporada, para seguir dos años más en Ducati.
Sin embargo, de forma inesperada, Márquez anunció, de una forma original y curiosa, mostrando cinco carteles escritos a mano en inglés, el siguiente mensaje: "Hablaremos más tarde, pero primero: gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Esta será mi ultima carrera en MotoGP. Hemos hecho historia".
Tras completar el FP1 de Valencia con el segundo mejor tiempo de la sesión, solo 10 milésimas de Marco Bezzecchi, Márquez afrontó una nueva rueda de prensa multitudinaria, y esta vez no era para explicar un triunfo, una lesión o un campeonato, era para decir adiós, se va con solo 33 años después de 19 temporadas en el mundial, 14 en MotoGP, sumando 106 victorias y 173 podios, para convertirse en el mejor de la historia.
"Esto es una fiesta", ha dicho Marc antes de la rueda de prensa. "Llegué al Mundial a mi manera y me voy a mi manera", añadió antes de empezar.
"Vamos a ponernos contentos, será una rueda de prensa difícil. Desde 2013 he disfrutado muchísimo hasta hoy, de toda la trayectoria, de este viaje. Muchas personas en el paddock me han ayudado a llegar y disfrutar de las do ruedas, las motos son, siguen siendo y lo serán en el futuro, mi pasión", dijo.
"Me siento orgulloso de haber conocido a diferentes persona, equipos y situaciones, toda mi persona se ha circunscrito a las motos y estoy muy contento".
"No necesitamos a veces tener una razón para retirarse, solo entender la situación. Este año ha sido muy al limite, la decisión la adopté después del gran premio de Motegi, en Japón, la única persona que lo sabia era mi hermano Alex. Decidí anunciarlo hoy porque era la única manera de luchar por el campeonato. Hablar de mi retirada antes hubiera sido quitarme energía. La decisión estaba tomada, hubiera ganado o perdido el titulo".
Para Márquez, evidentemente, no ha sido una decisión fácil.
"Todo el mundo puede entender las dificultades, tengo un contrato con Ducati y quiero agradecerles que hayan entendido la situación. En marzo, cuando firme el contrato estaba muy convencido, pero entonces son sabia que iba a tener otra cirugía en el brazo".
Ahí Márquez desveló que volvió a sufrir dos episodios de diplopía, la visión doble.
"Puedes ser un luchador, pero hay otra cuestión, he empezado a sentir miedo, no a las motos o la velocidad, sino que tengo una lesión que esta ahí que de momento no me afecta a nivel personal, pero puede llegar a hacerlo. Después de Indonesia el año pasado volví a tener visión doble, durante 48 horas, y después de le Mans, en la caída, volví a sufrirla durante 12 hora. Esa es una de las situaciones por las que iba controlando las caídas, somos humanos, soy rápido, me siendo competitivo pero hay que controlar los riesgos", apuntó como uno de los motivos de la decisión.
"He disfrutado muchísimo de esta pasión, pero ha llegado el momento de anunciarlo porque lo siendo así. Una vez más quiero dar las gracias a todas las personas y equipos que me han ayudado a llegar hasta aquí, eso es todo. Ya esta hecho y me siento super contento".
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