MotoGP GP de Valencia

Dani Pedrosa y Alberto Puig se rinden a Marc Márquez tras su retirada prematura

Marc Márquez pilló a todos por sorpresa al anunciar su retirada de MotoGP en el GP de Valencia. Los protagonistas del campeonato se rinden al diez veces campeón del mundo.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 27 nov 2026, 12:22

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Marc Márquez soltó la bomba y cogió a todos por sorpresa. Menos de una semana después de ganar su décimo título mundial en Portimao, el octavo de la categoría reina, el legendario corredor español dejó al paddock boquiabierto al anunciar su retirada prematura de la competición, a sus 33 años y pese a tener un contrato de dos temporadas con Ducati, que le iba a colocar como compañero a Pedro Acosta.

Recuerda:

Justo antes de que arrancaran los Libres 1 del Gran Premio de Valencia, el #93 sacó varias cartulinas en las que confirmaba su adiós al término del fin de semana. Las reacciones de compañeros de parrilla, leyendas de MotoGP y personalidades que le han acompañado en el camino no se han hecho esperar. Las recopilamos a continuación.

Dani Pedrosa, excompañero de Marc Márquez en Honda

"Me he quedado igual que todos. Este es un momento en el que tomar esta decisión no es fácil. Un piloto siempre es piloto, aunque se retire y pasen los años. La decisión es dura, difícil. También es un salto al vacío, de alguna manera. Pero también es cierto que está la pregunta que dejó en el aire en la vuelta de honor en Portimao, el 'y ahora qué'. Puede ser interpretada de muchas maneras, pero hoy ha respondido, en parte. Creo que es ideal dejarlo en la cima, como ha decidido hacerlo".

"Es una montaña rusa de emociones esto. La mezcla entre el corazón y el pensamiento. La mente te dice una cosa, y el corazón otra. Encontrar la armonía es lo complicado. Tienes mucha gente a tu alrededor que les gustaría que siguieras, y otros que te dicen que ya está bien. También está Ducati detrás... Gestionar eso es un poco difícil, sobre todo al nivel extremo al que lo ha llevado Marc".

"Me quedo con su competitividad, que ha tenido en todos estos años, la manera de aprender de sus rivales. Como piloto ese ha sido su punto fuerte, creo. Aprendió lo que tuvo que aprender de mí, lo mismo hizo con Valentino Rossi o con Jorge Lorenzo. Y lo fusionó todo con la gracia que tiene él. Creo que por eso tuvo ese punto extra. Al final son ocho campeonatos de MotoGP, es muy animal. Y otros dos en el resto de categorías. Y entre medias, la lesión, que se perdió años de plenitud. Reinventándose y ganar dos títulos más pese a la lesión, dejando Honda para buscar de nuevo la victoria".

Alberto Puig, exjefe de Marc Márquez en Honda

"La retirada es la decisión correcta. El tiempo... Tocaba, ¿no? Siempre es duro hacer esto, tomar estas decisiones, y más para un piloto como Marc, y más después de haber ganado el campeonato. Pero aparte de ser un gran piloto, Marc es una persona inteligente. Esto llega en el momento justo".

"Yo creo que él, como todos los que le conocemos, no nos podemos imaginar a Marc corriendo como lo estaba haciendo ahora, con dificultades. Porque ha ganado el campeonato, pero lo ha hecho con limitaciones físicas en el brazo. Verlo correr para no estar delante no es lo que toca, y yo estoy muy contento de que haya tomado esta decisión. El legado que deja es brutal. Se va a retirar como el mejor de la historia. Y lo mejor es que nadie le va a poder a ganar".

"Hay que ser muy valiente para retirarse después de ganar el campeonato, pero es muy honesto para ti mismo y tu equipo entender que es el momento de hacerlo, si tienes dificultades. Se va a retirar como el piloto más importante de la historia. No se puede pedir más, lo ha ganado todo. Solo podemos darle las gracias por lo mucho que nos ha dado a la gente que le gustan las motos. Ha mantenido el tipo en momentos muy difíciles. Sigue siendo Marc, un chaval de pueblo. Ha mantenido la esencia. Es un tío normal, siendo un piloto de otra galaxia. Eso dice mucho".

Pablo Nieto, team manager del VR46

"Seguro que no ha sido fácil. Obviamente sabemos que ha sufrido mucho, con las lesiones. Cuando un piloto da lo que da, y sufre lo que sufre, también se entiende que te estás jugando la vida. Lo ha pensado muchísimo, y seguramente cuando estás en la parrilla, estás pensando 'qué hago aquí', aunque probablemente a él no le pasó. Pero cuando empiezas a no divertirte, es el momento de dejarlo".

"Psicológicamente, este deporte te machaca. Son cada vez más carreras. Estar en la élite al 100 por 100 es súper complicado. Todos nos hemos quedado un poco sorprendidos con la decisión".

"¿Nos afectará lo que pase en el equipo oficial? Creo que voy a ser una de las personas más buscadas este fin de semana. Obviamente, nosotros somos 'factory-supported' de Ducati, todas las sesiones las tomamos junto a Ducati. Vamos a tener que hablar, pero tenemos los dos pilotos firmados. Pero si Ducati quiere movimiento, va a haber".

Michele Masini, exjefe de Márquez en Gresini

"Tengo el desayuno en la garganta. Ha sido inesperado. Estoy verdaderamente orgulloso, como todo el equipo Gresini, de haber podido formar parte de la historia de Márquez, aunque solo sea durante un año. Pienso que se merece este retiro, después de su décimo título. Estoy verdaderamente emocionado. Haber podido contribuir un poco a su retorno, a volver a disfrutar encima de la moto, a ganar, ha sido algo espectacular para todos".

"Desde el primer test que disputamos en Valencia, hasta la última carrera de 2024, tuvimos tantos recuerdos... Pasó muy rápido, pero fue un proceso largo. Me alegra poder decir que hemos sido una familia con él".

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