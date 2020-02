Arranca el shakedown en Sepang… todavía sin Lorenzo

Teóricamente, este tipo de pruebas simplemente sirven para que los equipos empiecen a rodar, probar y comprobar que todo va bien. Sin embargo, esta vez en Malasia se podrán ver muchas más cosas.

Especialmente a Jorge Lorenzo, que días después de que se anunciara su regreso a Yamaha como piloto de pruebas se volverá a subir a una M1. El mallorquín, sin embargo, no lo hizo en la primera jornada de las tres previstas, el mallorquín llegó a Malasia a primera hora del domingo y hasta este lunes no está previsto que se suba a la moto. No hay que olvidar que esta puesta en escena no es más que la antesala del primer test de pretemporada de 2020, que desde el viernes y hasta el domingo reunirá a las primeras espadas del campeonato en ese mismo escenario.

Otro de los focos de interés de esta previa es volver a ver a Alex Márquez, ya enfundado en el mono decorado con los colores de Repsol. Dado que el actual campeón del mundo de Moto2 es novato en la categoría de las motos pesadas, el reglamento le permite participar en él, exactamente lo mismo que le ocurre a Iker Lecuona, en su caso con la KTM de la estructura Tech3.

Y, probablemente, otro punto relevante de estos ensayos sea el estreno de la nueva Aprilia RS-GP, que se presenta con un nuevo motor y una aerodinámica muy trabajada a nivel global.

También se ha podido ver la nueva Suzuki GSX-RR que está rodando en manos de Sylvain Guintoli, el piloto de pruebas de la casa japonesa.

El hecho de que no sea considerado un test oficial no obliga a los equipos a equipar sus motos con transponder, de modo que los tiempos deben considerarse oficiosos.

De cualquier forma, y si nos guiamos por los tiempos de aquellos que sí se hicieron visibles, el más rápido fue Dani Pedrosa, que con su KTM le sacó tres décimas a Michele Pirro, probador de Ducati, y ocho décimas a Alex Márquez.

Galería Lista Casey Stoner - Honda y Ducati 1 / 13 Foto de: Ducati Corse Tras su prematura retirada, el bicampeón de MotoGP ejerció de probador primero de Honda y de Ducati después. Dani Pedrosa - KTM 2 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Después de toda una vida ligado a Honda, cuando abandonó la competición aceptó la propuesta de KTM para ser su probador. Randy de Puniet - Suzuki y KTM 3 / 13 Foto de: KTM Tras un breve paso por el WorldSBK, el francés fue uno de los encargados de llevar el desarrollo de Suzuki y KTM en su vuelta a MotoGP. Stefan Bradl - Honda 4 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Honda confía en el ex campeón de Moto2 para desarrollar la RC213V. Bradley Smith - Aprilia 5 / 13 Foto de: Miquel Liso Smith compagina su participación en MotoE con sus labores como probador de Aprilia desde 2019. Jonas Folger - Yamaha 6 / 13 Foto de: Miquel Liso El Síndrome de Gilbert obligó a Jonas Folger a retirarse temporalmente de la competición. Tras recuperarse, aceptó la propuesta de ser probador de Yamaha. Sylvain Guintoli - Suzuki 7 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El ex campeón del WorldSBK es uno de los probadores de Suzuki desde que dejó el campeonato de las motos derivadas de serie. Michele Pirro - Ducati 8 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El italiano compite en el CIV de Superbike, realiza algunos wild cards en MotoGP y es el probador de Ducati. Hiroshi Aoyama - Honda 9 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images En sus últimos años como piloto, Aoyama ejerció de probador de Honda. Mika Kallio - KTM 10 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Junto a Dani Pedrosa, Kallio forma un equipo de pruebas de lujo para KTM, disputando además varios grandes premios cada año. Nobuatsu Aoki - Suzuki 11 / 13 Foto de: Suzuki MotoGP El ex piloto ha formado parte del equipo de pruebas de Suzuki desde hace años tras dejar la competición. Franco Battaini - Ducati 12 / 13 Foto de: Ducati Corse El veterano italiano llevó el peso del desarrollo de la Ducati a principios de esta década. Jorge Lorenzo - Yamaha 13 / 13 Foto de: Michelin Sport

Vídeo relacionado