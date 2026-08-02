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KTM se plantea bajar de la moto a Maverick Viñales con efecto inmediato

Según ha podido saber Motorsport.com, KTM se plantea prescindir de Maverick Viñales ya el fin de semana que viene, en Silverstone, hasta el extremo de que el fabricante austríaco le ha pedido a Pol Espargaró que esté listo para sustituirle. 

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Viñales podría quedarse sin plaza en el equipo Tech3 para la segunda mitad de la temporada 2026 de MotoGP. Motorsport.com entiende que el constructor de las motos naranjas está estudiando la fórmula más adecuada para bajarle de la moto a la mayor brevedad posible.

De momento, los responsables de la compañía de Mattighofen han convocado a Pol Espargaró para que le sustituya en el GP de Gran Bretaña, que se celebra el fin de semana que viene. Un reemplazo que podría hacerse extensivo al resto de la temporada.

La decisión de KTM llega como consecuencia de la lesión que Viñales arrastra desde julio del año pasado, cuando se lastimó el hombro izquierdo tras una caída en Sachsenring, una dolencia que todavía atormenta al corredor de Roses.

No obstante, el catalizador que ha acelerado la decisión ha sido la enorme tensión que se ha hecho evidente en las últimas fechas entre el español y Guenther Steiner, el nuevo CEO de Tech3, la escudería para la que compite. 

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Viñales se comprometió con KTM para correr con la estructura francesa en 2025 y 2026, pero con un contrato que le vinculaba directamente a la fábrica. Tras un muy buen inicio de temporada el año pasado, el constructor le prometió un ascenso a la escudería oficial. "En invierno estaba en el equipo oficial, ahora no sé ni dónde estoy", aseguró Viñales a Motorsport.com durante el pasado GP de la República Checa.

En el acuerdo, KTM se guardó la opción unilateral, hasta el 30 de junio, de renovar un año más al piloto, que planeaba seguir vestido de naranja. Sin embargo, las noticias sobre los fichajes de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio para el equipo oficial, y el silencio de Tech3, hicieron que al campeón de 125cc le saltaran todas las alarmas "Si no sigo en MotoGP solo hay un culpable, KTM", soltó el piloto, en Brno.  

La escalada en el conflicto subió de tono durante el pasado Gran Premio de Alemania: "KTM me envió un contrato, lo firmé y dos semanas después me dijeron que no era válido", aseguró Viñales, después de tener asumido que no formará parte de la parrilla de 2027.

Guenther Steiner llegó hace menos de un año a Tech3, procedente de la F1

Guenther Steiner llegó hace menos de un año a Tech3, procedente de la F1

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No queremos ningún tipo de lastre del pasado y, por lo tanto, quizás no encajen las personas que estuvieron asociadas al grupo, no solo con Tech3 y KTM, sino con el grupo en general", soltó Steiner, que de forma indirecta también le dio un portazo en los morros a Brad Binder.  

En paralelo, Pit Beirer, director deportivo de KTM, ha mantenido un perfil más discreto en todo este enfrentamiento. El expiloto de motocross dijo en todo momento que se había marcado el descanso del verano para tomar la decisión final sobre la alineación de pilotos de Tech3 para 2027. La realidad, sin embargo, es que Luca Marini y Senna Agius serán los pilotos que corran con la estructura francesa el próximo año, a falta del anuncio oficial.

Con este panorama, KTM intenta zanjar la situación lo antes posible y no quiere arriesgarse a una guerra de declaraciones cruzadas durante los once grandes premios que restan para acabar la temporada. Eso es lo que hace que en estos momentos estudie la fórmula que le permita bajar de la moto a Viñales sin verse penalizado. Ni en su imagen, ni tampoco económicamente.

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