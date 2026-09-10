Miller, Binder y Morbidelli dicen sí al WorldSBK; Viñales y Rins, lo descartan

La temporada 2026 será la última en MotoGP para toda una generación de pilotos de alto nivel en MotoGP, todos con una dilatada carrera y con victorias de gran premio. Estamos hablando de cinco talentos de la talla de Maverick Viñales, Alex Rins, Jack Miller, Brad Binder y Franco Morbidelli, todos nacidos en 1995, excepto el italiano, que lo hizo en diciembre de 1994.

Entre los cinco, suman 25 victorias de gran premio en la clase reina y 84 entre las tres categorías, brillando los títulos mundiales de Moto2 logrado por Morbidelli en 2017, y los de Moto3 ganados por Viñales (2013) y Binder (2016).

El futuro para esta generación de brillantes corredores será, sin embargo, dispar. De momento, se ha anunciado oficialmente dónde va a correr en 2027 es el australiano Jack Miller, que se trasladará al paddock del World SBK para competir con el equipo oficial Yamaha, la misma fábrica con la que lleva compitiendo los dos últimos años con el equipo satélite Pramac. El australiano dejará MotoGP tras doce temporadas y cuatro victorias.

También se ha hecho oficial que la nómina de estrellas de MotoGP que engrosarán la parrilla del campeonato de las motos derivadas de serie contará con el sudafricano Brad Binder, que tras 16 años en el Mundial, los últimos siete en la máxima categoría, dirá adiós a KTM para enrolarse con el equipo oficial de BMW en WorldSBK, el ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, formando pareja con un Miguel Oliveira que dio el paso de MotoGP a SBK ese año, tras quince temporadas en el paddock grande.

No es oficial todavía, pero Morbidelli también seguirá el mismo camino que los dos anteriores tras comprometerse con el equipo oficial Ducati Aruba.it, donde reemplazará a Nicolò Bulega con la moto que este año ha ganado las 27 carreras disputadas en la categoría. Tras nueve años en la clase reina, Morbidelli, que llegó a ser subcampeón en 2020 y que suma tres victorias de GP, deberá cambiar de aires.

Tres incorporaciones de alto nivel con las que el campeonato espera elevar la competitividad y, sobre todo, la popularidad del certamen.

La gran ventaja que tratará de exprimir los pilotos que cambien de una categoría a otra será la llegada a SBK de Michelin como suministrador único de neumáticos en lugar de Pirelli, el fabricante italiano que toma el luchar de la casa francesa en MotoGP.

Viñales y Rins, dicen no a SBK

El otro lado de la moneda lo forman los españoles Viñales y Rins, que han descartado emigrar al paddock de las motos de serie. Así lo aseguró el aún piloto de Tech3 KTM en un post en sus redes sociales, en el que pedía: "Dejen de escribir artículos estúpidos sobre mí: no competiré en SBK y terminaré el año tal como indica mi contrato", un contrato que será el último en MotoGP para el diez veces ganador de GP, que no se sube a una moto desde que se retiró de la carrera de Sachsenring, el 12 de julio, hace ya ocho semanas.

Alex Rins está dispuesto a afrontar nuevos retos fuera del motociclismo Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tampoco parece que SBK sea un campeonato que haya logrado motivar o seducir a Alex Rins. El piloto de Yamaha tiene una oferta sobre la mesa del Team GoEleven, con una Ducati Panigale V4, desde hace semanas, pero todo parece indicar que el corredor barcelonés, el más joven de los cinco, en diciembre cumple 31 años, declinará finalmente el ofrecimiento, y se retirará, al menos momentáneamente, de las motos a final de temporada.

Rins necesita una motivación que no le ofrece SBK y está abierto a nuevos retos. "Es cierto que tenemos algunas ofertas de SBK con una buen moto, pero hay otras cosas que también me llaman la atención", dijo en Aragón hace dos semana. "Y cuando digo otras cosas, me refiero a fuera de SBK", unos nuevos retos que van sobre cuatro ruedas.

Sus números en el Mundial

Piloto Victorias MotoGP Victorias totales Títulos Temporadas* M. Viñales 10 26 Moto3 (2013) 16 (12+4) A. Rins 6 18 - 15 (10+5) J. Miller 4 10 16 (12+4) F. Morbidelli 3 11 Moto2 (2017) 14 (9+5) B. Binder 2 17 Moto3 (2016) 16 (7+9)

* Total temporadas en el Mundial (MotoGP+otras categorías)