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MotoGP GP de Qatar

Márquez: "Todos estamos aquí para sumar y hacer crecer este deporte tan bonito"

El de Ducati admitió este domingo que disputar tres carreras seguidas "ha sido duro físicamente", y que tras completarse el controvertido fin de semana de Qatar "poco a poco encontraremos un compromiso que nos ayudará a crecer" como campeonato.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 9 nov 2026, 12:32

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Marc Márquez en el podio de Losail

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez salió de Qatar con 32 puntos en el bolsillo, más que nadie, superando los 25 de Marco Bezzecchi y los 16 de Jorge Martín, por lo que está, cada vez más, cerca de cerrar el campeonato y levantar su décima corona mundial, lo que podría pasar ya el sábado del GP de Portugal, dentro de dos semanas.

Tras atender a las televisiones y la rueda de prensa posterior a la carrera, que ganó Bezzecchi por delante de Marc y Raúl Fernández, que completó el podio, el corredor de Ducati atendió a los pocos medios presentes en el circuito de Losail para admitir que los tres grandes premios consecutivos celebradas en Australia, Malasia y Qatar los ha notado físicamente, pese a que los ha saldado con 78 puntos de los 86 en juego (en Phillip Island se suspendió la carrera del domingo), sumando una victoria y un segundo puesto, además de ganar dos sprint y acabar segundo en la carrera corta de Malasia.

"Ha sido un fin de semana de sufrimiento constante. El viernes por la tarde ya hice muy pocas vueltas con tandas cortas y parando. En el Warm Up del domingo también salí a la pista tarde. He conseguido que esta segunda parte de la temporada, después de Aragón, mi estrategia haya funcionado, aunque hay veces que llego a final de carrera que no puedo ocultarlo", explicó cuando le preguntaron por su evidente aspecto de cansancio al final de la carrera.

A ello, seguramente, ha contribuido el primer y único triplete de carreras marcado en el calendario, un esfuerzo extra que, inicialmente, no estaba previsto pero que se fraguó a tener que cambiarse las fechas de Qatar desde el inicio del curso hasta ahora por la guerra.

"Ha sido el primer triplete esta temporada y la acumulación de la fatiga pasa del músculo al tendón (del brazo derecho), y ahí es donde empiezan las molestias", admitió un Márquez que, ya se sabe, prefiere no hablar demasiado de su brazo lesionado. "Pero bueno, lo hemos pasado bien, con nota. Lo hemos gestionado de la mejor manera y para eso está el deporte, para saber sufrirlo y disfrutar el sufrimiento".

Pese a ser el mejor del fin de semana y el que más puntos sumó, Márquez no pudo finalmente cerrar el campeonato a la primera, pero lo ha dejado a punto de caramelo para Portimao.

"La de este fin de semana era una bola de título muy poco factible o realista. Tenía que producirse una carambola, que las he tenido en el pasado (sonrió), pero que era muy difícil", dijo. "Pero hemos hecho un fin de semana muy concentrados, sacando el máximo y algo que era importante, no dar alas a los rivales", apuntó. "El objetivo era que no nos recuperaran muchos puntos, y al final ha sido al revés, les hemos sacado puntos nosotros a ellos", en referencia a Martín y Bezzecchi. "Hemos sido el piloto que ha sumado más puntos en todo el fin de semana (32), así que estoy súper contento y agradecido al equipo que ha hecho un gran trabajo".

Márquez atacó a Raúl Fernández para defenderse de las KTM y de Ai Ogura, que le estaban alcanzando

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Maniobra de defensa

Márquez, que salía segundo en parrilla, perdió una posición en la primera curva respecto a Fernández, y en la cuarta vuelta se vio superado por Pedro Acosta. El de Ducati mantuvo su ritmo gestionando neumáticos, gasolina y fuerzas. Con el cuarto puesto, o el tercero que recupero después de que Acosta le dejara pasar por problemas de presiones con su neumático, Márquez tenía de sobras para poder cerrar el título en Portimao, pero no se contentó y se fue a por Raúl, al que superó a pocas vueltas del final para asegurarse unos puntos más extra.

Sin embargo, tras la carrera, Márquez admitió que su maniobra fue más defensiva que de ataque.

"El apretón que he metido ahí en medio de la carrera no ha sido para coger a Raúl, porque lo veía muy lejos, no lo veía factible, ha sido más para defenderme de los cuatro que llevaba atrás", en relación a Acosta, Ai Ogura, Enea Bastianini y Martín.

"Quería estar en el podio manteniendo esa tercera posición, pero cuando he visto que estaba alcanzando a Raúl me he calmado dos vueltas, pero he visto que él sufría casi más que yo y ahí es donde, casi sin querer, lo he pasado en la recta. Mi moto volaba y ahora ha dicho él (Raúl) también que iba guardando gasolina, así que por eso también la diferencia se vio tan grande".

Encontrar un compromiso con el campeonato

El domingo por la mañana Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP, aseguró en Losail que, pese a todo lo que ha rodeado a la organización del GP de Qatar y la tensión entre el campeonato y los pilotos, la relación entre ambas partes no cambiará.

Motorsport.com trasladó estas palabras a Márquez, como uno de los miembros más destacados de la parrilla, para entender si de parte de los pilotos la situación se va a poder normalizar.

"Aquí estamos todos para sumar y hacer crecer este deporte tan bonito. Yo el primero", dijo Marc.

"Evidentemente a los pilotos nos gusta estar en pista pero sin asumir un extra de riesgo en según que puntos. Siempre se quiere más y se exige más, pero poco a poco encontraremos un compromiso que nos ayudará a crecer a todos. Los pilotos somos los primeros interesados y tenemos que ir de la mano todos juntos", añadió el chico de Cervera.

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