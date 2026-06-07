Bagnaia: "Martín no ha hecho nada mal; el nuevo asfalto era un desastre"

Pecco Bagnaia ha sumado este domingo en el Gran Premio de Hungría su tercer podio dominical consecutivo. Lo logró en Montmeló, pese a verse involucrado en el incidente de Johann Zarco, también ante su gente en Mugello, y de nuevo en Balaton Park, pese a que es una de las pistas menos predilctas para él en todo el calendario.

El de Ducati era consciente desde que llegó que sería un fin de semana difícil, y realmente lo estaba siendo, al ser noveno en la sprint. Pero, este domingo, la carrera le vino de cara. Por problemas para el resto, por la montonera de la primera curva, pero le vino bien para quedarse en tercera posición. Aunque no pudo seguir en ningún momento a Marc Márquez y a Pedro Acosta, el turinés alcanzó el podio, pese a que fuera en tierra de nadie.

Eso le hace no estar del todo contento con el resultado, y querer más: "Seguro que este es un momento bueno, pero no estoy donde quiero estar. Este fin de semana ha sido muy, muy difícil. Sí que es verdad que ha sido mejor que el año anterior, porque estaba más cerca de los primeros, pero ha sido muy difícil. No tenía nada de 'feeling' hoy. Estaba ahí detrás, mirando a los dos primeros, intentando seguirles en las primeras vueltas, pero tras cinco o seis vueltas me he convencido de que esa no era mi carrera", empezó resumiendo en DAZN.

"He intentado gestionar la goma trasera. He sido también muy afortunado en la primera curva. Tenemos que coger lo máximo que se pueda, pero también tenemos que dar un paso adelante", siguió.

Al hilo del accidente múltiple provocado por Jorge Martín, Bagnaia exoneró de culpa al español y señaló al asfalto de Balaton Park: "Pienso que Martín no ha hecho nada malo, porque he visto la frenada y no ha frenado demasiado tarde. Pero iba muy en el interior, y el nuevo asfalto era, sobre todo, un desastre. Y hoy, con más calor, más aún. Cuando ha frenado ha bloqueado y ha hecho efecto dominó. Afortunadamente, yo no había salido bien, y eso me ha ayudado a no caerme con todos ellos".

Ducati, como Márquez, alcanzó su victoria número 100 en MotoGP, pero Bagnaia tiene claro que quiere contribuir activamente: "Quiero poner más victorias en las del equipo, y lo estoy dando todo. Sabíamos que iba a ser un fin de semana difícil para mí, y tengo que mejorar mucho en estos circuitos. Siempre me ha costado con curvas tan pequeñas. Estoy intentando mejorar en casa y aquí, lo hemos conseguido un poco, pero me falta para estar al nivel de Marc", cerró.