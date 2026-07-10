Steiner se desmarca de las denuncias de Viñales y admite el interés por Marini

Maverick Viñales llegó a Sachsenring el jueves, seguramente, para disputar su último GP de Alemania de MotoGP, ya que el español no tiene moto para el próximo año. Antes de irse, sin embargo, el corredor de Tech3 quiso dejar claras las cosas y explicó que KTM, con quien firmó un contrato de dos años que acaba a final de curso, le había renovado, enviándole un contrato que él firmó pero que el fabricante austríaco, dos semanas después, declaró que no era válido.

Guenther Steiner, que ha llegado a MotoGP desde la F1, ofreció este viernes sus impresiones sobre las declaraciones de Viñales, desmarcándose completamente.

"Lamentablemente no tengo nada que decir, y no voy a opinar, porque no estoy involucrado en su contrato", expuso el italoamericano. "Es un contrato con KTM, y obviamente, y no intento no dar mi opinión, porque me encanta hacerlo, ya lo sabéis, pero esta vez no puedo decir nada porque no sé cuáles son los términos del contrato", dijo.

"Normalmente no leo mucho la prensa, porque te dejas influenciar, pero vi los titulares y pensé: 'Espero no estar involucrado en esto, porque no tiene nada que ver conmigo personalmente ni con Tech3' en general".

Aunque no siempre, en la mayoría de temporadas, KTM se ha hecho cargo del contrato de los pilotos de Tech3, su equipo satélite, como es el caso con Viñales y Enea Bastianini, que tampoco seguirá.

Guenther Steiner, CEO de Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"A partir de ahora los contratos serán con Tech3. Eso fue en el pasado, porque cuando compramos el equipo, todavía tenía todos los contratos firmados para esta temporada, pero de ahora en adelante, seguiremos nuestro propio camino", dando por zanjada la relación con Viñales. "Dada la situación que acabamos de comentar, es muy difícil solucionarlo porque no es bueno que se enfrentan en la prensa. Al final, seguiremos trabajando con KTM en el futuro y no creo que estén contentos con esta situación".

Tampoco seguirá Bastianini, que pese a estar atado hasta el pasado 30 de junio, se movió con antelación para cerrar un acuerdo con Trackhouse.

"Es una situación muy parecida, llegamos tarde a la fiesta como Tech3, y de hecho tuve que hablar con su padre porque me llevo muy bien con estos chicos, es más su decisión que la nuestra", admitió.

Durante la comparecencia, le sugirieron a Steiner si era factible que Tech3 alineara a dos debutantes el próximo año, pensando en Senna Agius y Manu González, a lo que el ejecutivo negó con la cabeza, manteniendo su postura de tener a un piloto experimentado y a un novato.

Ahí podría entrar la figura de Brad Binder, con muchas experiencia en KTM.

"De nuevo hay una larga historia detrás y, a veces, hay que empezar de cero. No queremos ningún tipo de lastre del pasado y, por lo tanto, quizás no encajen las personas que estuvieron asociadas al grupo, no solo con Tech3 y KTM, sino con el grupo en general durante demasiado tiempo. A veces se necesita un nuevo comienzo", un aviso que, seguramente, no dejará tranquilos a los actuales miembros de Tech3 de la etapa de Hervé Poncharal, el anterior propietario

Marini y Agius, el objetivo de Tech3

Motorsport.com adelantó que la primer opción de Tech3 es el italiano Luca Marini, con el que Steiner mantuvo una conversación en Assen.

"He hablado con varios pilotos, porque quiero conocerlos, por si se unen al equipo. Porque no solo fichas a alguien que monta en moto, sino a una persona que necesita integrarse y encajar en el grupo. Así que me reuní con algunos", admitió.

"No conocía a Luca Marini antes y creo que es un tipo muy bueno. Obviamente, tiene mucha experiencia y quizás pueda ayudarnos a mejorar, pero aún no hemos tomado la decisión final, para que quede claro, sobre qué vamos a hacer", fintó Steiner, que no tiene ninguna prisa por cerrar contratos, ya que el resto de equipos ya tienen su alineación.

Sobre el segundo piloto, la decisión parece centrada entre los corredores de Moto2 del Intact, Senna Agius y Manu González.

"Son mis candidatos. Si conoces a alguien más, que me facilite la decisión, creo que cualquier ayuda es bienvenida. Pero creo que todos conocen a los dos pilotos de Intact; son muy buenos, solo hay que ver la última carrera de Assen, fue impresionante", dijo el ejecutivo que, añadió: "Es difícil elegir porque los dos te dan muchas cosas y ninguno tienen grandes desventajas", a parte, seguramente, del pasaporte de cada uno de ellos.