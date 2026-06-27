Luca Marini negocia su llegada a Tech3-KTM en 2027

El mercado de pilotos de MotoGP ha empezado a hacer oficiales los primeros movimientos tras la firma del acuerdo comercial entre el campeonato, los fabricantes y los equipos de la categoría reina, un 'pacto de la concordia' que, se escenificó en Brno la semana pasada y quedó cerrado este mismo miércoles.

En Assen, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de los Países Bajos, las conversaciones entre los pilotos que siguen buscando destino y los dos equipos que aún disponen de alguna plaza libre para el próximo año, Tech 3 y Trackhouse, se han disparado, y una de las que más llama la atención es la que mantienen los representantes del corredor italiano Luca Marini con el equipo francés Tech3, ahora en manos de un grupo de inversores cuya cabeza visible es el ex jefe de Haas F1 en la Fórmula 1, Guenther Steiner.

Según ha podido saber Motorsport.com, tras tres temporadas en Honda, Marini no seguirá la próxima temporada en el equipo oficial de HRC, y está negociando su incorporación al equipo Tech3, satélite de KTM. Los responsables de la escuería francesa están interesador en el corredor italiano, sin embargo desde el fabricante había ciertas reticencias.

Este viernes, en Assen, Marini mantuvo una primera reunión con Pit Beirer, director deportivo de KTM, tras la cual el ex piloto de motocross "quedó impresionado", con el italiano, dando luz verde a las negociaciones.

Viñales se ve fuera

KTM tiene contrato con Enea Bastianini y con Maverick Viñales hasta final de año, con una cláusula que permite al fabricante renovarles, automática y unilateralmente hasta el 30 de junio.

Ni el fabricante austríaco, ni Tech3 tienen intención de ejecutar ese ampliación de contrato. De este modo, el próximo martes Enea podrá ligar su futuro ya oficialmente a Trackhouse, mientras que Viñales se quedará sin moto para la próxima temporada, como el mismo denunció el jueves señalando al fabricante de Mattighofen.

Según ha podido saber Motorsport, Tech3 también estaría negociando con el joven talento australiano de Moto2 Senna Agius, que ocuparía la otra plaza del equipo, lo que automáticamente no solo dejaría fuera a Maverick fuera, sino que Brad Binder, en la órbita de KTM las últimas 15 temporadas, siete de ellas en MotoGP, se quedará igualmente sin sitio dentro de la estructura, ya que Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio formarán la alineación oficial de 2027.

Bulega, muy cerca de VR46

Con Marini en la rampa de salida dirección Tech3, las puertas del equipo de su hermano, Valentino Rossi, el VR46 Racing Team, se abren definitivamente para Nicolò Bulega, piloto oficial Ducati en el WorldSBK. Líder destacado del campeonato de las motos de serie en estos momentos, Bulega está contratado por el fabricante italiano para hacer cinco test este año con la MotoGP de 850cc. Además, el italiano quiere dar el salto al paddock grande y, finalmente, parece que Ducati podrá acomodarlo en la estructura que dirige el #46.

De momento, la operación no está cerrada, ya que se deben negociar algunos puntos importantes del acuerdo, como qué parte del sueldo y de la moto pagará el fabricante, y cuál el equipo.

Marini ha renunciado a utilizar el 'comodín' del volver al equipo de su hermano, ya que considera que esa maniobra jugaría en su contra a nivel de credibilidad. "Por calidad y carácter, para nosotros recuperarle sería muy interesante, pero él ha decidido buscar su futuro en otro lado y debemos respetarlo. Con Bulega estamos hablando, es una opción, pero no la única", aseguraron a Motorsport.com desde el equipo con base en Tavullia.

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