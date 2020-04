Qué representa para Yamaha la salida de Rossi del equipo oficial

Como la mayoría de pilotos, Valentino Rossi ha tenido altibajos a lo largo de su carrera. Pero al contrario que el resto, siempre ha existido la convicción de tenerle delante sin importar lo que sucediera.

Sin embargo, los cambios son inevitables, imparables, y llegará el día en el que no haya sitio en la parrilla para el nueve veces campeón del mundo.

Yamaha anunció la renovación de Maverick Vinales en enero, siendo el primer acuerdo importante de lo que se esperaba como un intenso mercado de pilotos para 2021 con las principales figuras acabando contrato a final de año.

Dos días más tarde de ese anuncio, Motorsport.com anticipó el fichaje de Fabio Quartararo por el equipo oficial de Yamaha para 2021. En 48 horas Rossi se quedaba sin su actual sitio en la parrilla.

Yamaha no tenía otra opción. Rossi sigue siendo una leyenda y mantiene su encanto y su naturaleza en la pista. El italiano sigue siendo un imán comercial, pero el principal objetivo de la marca de Iwata en MotoGP es ganar. Il dottore no lo hace desde el GP de Holanda de 2017 y su último título fue en 2009. Desde entonces, Jorge Lorenzo consiguió tres con la marca de los diapasones, mientras que Viñales se ha impuesto en seis grandes premios por uno de Rossi en su etapa como compañeros.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

El año pasado, una nueva estrella entró en el redil de Yamaha. Quartararo irrumpió con siete podios con la M1 satélite del Petronas SRT y se convirtió regularmente en la referencia del fabricante junto a Viñales. De manera ocasional, ambos plantaron cara a Marc Márquez.

Rossi, por su parte, solo logró dos podios y acabó séptimo en la clasificación, por detrás de Quartararo (quinto) y Vinales (tercero).

El rendimiento del italiano en los últimos años puede achacarse en parte a las prestaciones de Yamaha. Pero incluso con eso, Rossi ha sido una sombra del piloto que luchó por el título en 2015, y que ahora más que nunca se acerca a su final.

Hasta ahora, a Rossi se le había reservado un lugar en Yamaha si quería. Márquez no ha sido una opción realista para Yamaha, y parecía que la llegada de Viñales en 2017 y su renovación en 2018 produciría grandes resultados. Los problemas de la moto y un Viñales que aún no ha terminado de pelear por el título toda la temporada, podrían haber provocado que la compañía siguiera apostando por el de Tavullia, aprovechando el beneficio que genera su presencia a nivel de marketing, mientras que le podría tocar la lotería si ganaba un campeonato.

Pero Rossi ha cumplido 41 años este año y no le agrada la idea de renovar por dos temporadas. Un contrato de un año habría puesto a Yamaha en una situación distinta al resto de fabricantes. Además, el #46 también ha señalado que no tomaría una decisión hasta después de las primeras carreras para ver su rendimiento. Y ese es un tiempo que Yamaha simplemente no tenía.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

La temporada de fichajes se adelantado cada vez más en los últimos años, lo que significa que ahora la mayoría de contratos se firman en invierno, con decisiones basadas en el rendimiento de la temporada anterior en lugar de lo que se logra en la presente. Tras 2019, Viñales y Quartararo se convirtieron en dos de las piezas más codiciadas de la parrilla y probablemente tuvieron ofertas más o menos formales de otros fabricantes.

Viñales, por ejemplo, estuvo vinculado con Ducati, y la propia marca italiana no ocultó que era una opción. En la presentación de Ducati, el CEO Claudio Domenicali dijo que tener pilotos italianos no era una prioridad.

Como la Desmosedici ahora va en la dirección de desarrollo marcada por Jorge Lorenzo en su etapa en el equipo, un paso a Ducati para los pilotos de Yamaha no representa un riesgo tan grande como antes. No se sabe bien cuánto interés tuvo realmente Ducati en Vinales, o incluso en Quartararo, pero ambos al menos fueron considerados. Incluso Suzuki pudo interesarse en algún momento.

Sea cual sea la verdad, el hecho es que Yamaha tuvo que moverse para asegurarse una alineación que potencialmente desafíe a Márquez.

En un comunicado emitido por Yamaha, Rossi dijo que Yamaha le pidió que tomara una decisión a principios de año. Sin embargo, se mantuvo firme en su idea, y ahora ambas partes esperarán hasta mediados de 2020 antes de ver qué hacen.

Rossi aún puede tener sitio en la parrilla de MotoGP para 2021. Él mismo no descartó la idea de fichar por el Petronas. A fin de cuentas, es un equipo bien dirigido y con apoyo de Yamaha, que se ha comprometido a suministrar a Rossi una moto oficial y apoyo de fábrica si finalmente desea continuar con ellos.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Sin embargo, la opción de ver a un nueve veces campeón del mundo en un equipo satélite genera muchas dudas, especialmente si todavía aspira al título, y parece poco probable que se den las condiciones perfectas para ello.

Entonces, tal vez sea el momento adecuado para que Rossi se retire. Fuera del equipo de fábrica, dejarlo ahora supondría que lo haría por decisión propia, algo que no pueden decir muchos grandes del mundo del motor.

Rossi cree que aún podría prolongar su carrera una década más una vez que deje MotoGP pasándose a las cuatro ruedas, una de sus pasiones y donde ya ha demostrado su valor como demuestran sus múltiples victorias en el Rally de Monza, las 12 horas del Golfo en 2019 o los test de Fórmula 1. En su lista figura disputar las 24 horas de Le Mans. El año que viene podría ser el mejor momento para ello.

Las carreras de resistencia no son una disciplina fácil, pero en 2021 entrará en vigor la novedosa normativa de hipercoches. Rossi se podría encontrar con un gran escenario si fuera en serio. Y sin la presencia de Fernando Alonso, Rossi se convertiría en uno de los principales atractivos del WEC.

Independientemente de lo que ocurra con Rossi, está claro que Yamaha ha adoptado una nueva mentalidad. Y es muy necesaria.

Rossi representa mucho para Yamaha. Su llegada en 2004 cambió radicalmente su destino, después de un 2003 sin victorias, transformándolo en un poderoso equipo de MotoGP en la década de 2000. Aunque su segunda etapa no ha sido tan fructífera, Yamaha todavía sigue ganado mucho comercialmente con Rossi. Quizás las cosas habrían sido diferentes sin Márquez.

No importa lo importante que sea Rossi para la marca de los diapasones, como demuestra su disposición para esperarle, pero si realmente quería volver a ganar tenían que sustituirle en el equipo oficial.

