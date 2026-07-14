Aprilia asciende un escalón en el nivel de concesiones en MotoGP; Ducati y Honda, lo bajan

El sistema de concesiones de MotoGP entra en su última etapa antes de la llegada del nuevo reglamento técnico ene 2027, lo que marcará el inicio de una nueva era en el campeonato del mundo empezando todos los fabricantes de cero.

Con el actual sistema, a mitad y al final de la temporada se contabilizan los puntos de cada uno de los constructores en el último año, para determinar a qué nivel de concesiones deberán acogerse los seis siguientes meses.

Tras la carrera del GP de Alemania, la undécima prueba del calendario que marca el ecuador de la temporada 2026, el sistema refleja que, desde el parón veraniego de 2025, Aprilia asciende un peldaño hasta el rango B de las concesiones, bajando al nivel inferior del que ahora gozaban tanto Ducati, al B, como Honda, al D.

Desde la introducción del actual sistema de concesiones en 2024, Ducati siempre se había mantenido en el nivel más alto y, por tanto, el más restrictivo, el A. Y ahora lo ha perdido por solo medio punto, ya que para estar en ese grupo hay que sumar el 85% de los puntos en juego y el equipo italiano sumó el 84,5 en los últimos doce meses.

Ducati gana concesiones al bajar del nivel A al B Foto de: Matteo Nugnes

Durante todo este tiempo, ningún otro fabricante había conseguido pasar del nivel C, estando ahí tanto Aprilia como KTM. Ahora, sin embargo, los de Noale sumaron el 72% de los puntos para estar en el grupo B, cuyo rango está entre el 60 y el 85%, unos valores que, una vez más, no ha alcanzado KTM (49'8%).

Honda y Yamaha empezaron en el peldaño más bajo, el D, pero los de Tokio lograron, en el último recuento, a final de la pasada temporada, subir al C, un nivel en el que solo se ha podido mantener medio curso, ya que en el último año completo solo ha sumado el 31,8% de los puntos, por debajo del 35% mínimo del rango C, que, lógicamente, tampoco ha alcanzado Yamaha (23'5%).

Ducati vuelve a los wild card

Después de dos años y medio sin poder presentar pilotos invitados, Ducati volverá a disponer de wildcards en los próximos seis meses, una opción interesante ya que los puede utilizar tanto para su piloto de pruebas, Michele Pirro, como para el líder del Mundial de SBK, el italiano Nicolò Bulega, que la próxima temporada correrá, casi con toda seguridad, con el VR46 bajo contrato de fábrica. Otra ventaja para Ducati es que pasa de los 170 a los 190 neumáticos de test, mientras que mantiene una sola actualización aerodinámica.

Para Aprilia no cambia demasiado la situación, ya que solo destaca que pasa de los 220 neumáticos de test a los 190.

El que sí tiene mayor ganancia es Honda, que podrá hacer test con los pilotos titulares de nuevo, ganando 40 neumáticos para pruebas y, entro otras cosas, tendrás los motores abiertos.

Luca Marini y Joan Mir podrían volver a hacer test privados con HRC, aunque no parece que vaya a ser el caso al terminar ambos contrato a final de año y dejar Honda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Todo el sistema de concesiones tal y como está ahora configurado, concluirá a final de temporada, y a partir de 2027 todos los fabricantes empezarán en el rango B.

Además, el cambio del reglamento técnico con la introducción de las nuevas motos de 850cc y los neumáticos Pirelli, hace que la mayoría de fabricantes haya dejado ya, a un lado, el desarrollo de la actual moto de 1000cc, enfocando todos sus esfuerzos en los nuevos prototipos que algunos pilotos titulares ya pudieron probar en el test de Brno, y volverán a tener a su disposición en los ensayos del lunes posterior al GP de Austria, antes de que toda la parrilla de 2027 pueda subirse a las nuevas motos en Valencia el 1 de diciembre.

Así son los rangos de concesiones en MotoGP

Rango %puntos Concesiones Fábricas A + del 85% 170 neumáticos para test, solo con pilotos de pruebas en tres circuitos elegidos previamente. No disfrutarán de “wild cards”, tendrán 8 motores por temporada que están congelados; sólo una actualización aerodinámica. - B 60 a 85% 190 neumáticos para Test, sólo con pilotos de pruebas en tres circuitos elegidos previamente. Tres “wild cards”; 8 motores por temporada que están congelados; sólo una actualización aerodinámica Ducati/Aprilia C 35 a 60% 220 neumáticos para Test, sólo con pilotos de pruebas en tres circuitos elegidos previamente. Seis “wild cards”; 8 motores por temporada que están congelados; sólo una actualización aerodinámica KTM D Menos del 35% 260 neumáticos para test con pilotos titulares y probadores, en cualquier circuito donde se celebren GP, seis “wild cards”, 10 motores que podrán desarrollar libremente a lo largo del año; dos actualizaciones aerodinámicas Honda/Yamaha