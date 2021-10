Rins: “En Suzuki no se respira igual que antes de Brivio”

Davide Brivio decidió dejar Suzuki por sorpresa a finales de 2020. El italiano fue una pieza clave para la vuelta del fabricante de Hamamatsu al Mundial en 2015 y culminó su trabajo ganando el título de MotoGP con Joan Mir. Después de toda una vida ligada a las motos, se dejó seducir por la propuesta del presidente del grupo Renault, Luca de Meo –con quien ya coincidió en su época en Yamaha–, para ir al equipo Alpine de F1.

La decisión pilló a contrapié a Suzuki, que finalmente optó por no fichar a nadie. En su lugar, Shinichi Sahara, líder del proyecto de MotoGP, asumió el control del equipo y se elaboró un comité de directores (management) con siete personas clave que asumieron distintas funciones.

A punto de finalizar la primera temporada sin Brivio, el resultado no ha sido el esperado. Suzuki no ha podido revalidar el título de pilotos y, hasta la fecha, Mir y Álex Rins no han ganado ninguna carrera, algo que no pasaba desde 2018.

En las últimas semanas han surgido comentarios que apuntaban a una posible vuelta de Brivio a MotoGP y tanto Rins como Mir estarían encantados si se produjese. Sin embargo, al italiano le queda un año de contrato con Alpine.

En el caso del piloto catalán, admite que la ausencia de Brivio y, sobre todo, el no fichaje de un sustituto sí se ha hecho notar en Suzuki.

"En el el equipo no se respira igual que antes de Davide", dijo Rins en Misano. "Se ha notado el hecho de no tener team manager. No porque se haya ido él, sino porque igual falta esa figura de team manager. Hay muchos rumores de que va a volver, que se queda en F1, que vuelve con Valentino", en referencia al equipo VR46.

"Me haría mucha ilusión que volviera a Suzuki porque le tengo un gran aprecio y tenemos un feedback muy bueno. A ver qué se sabe más adelante. A nosotros no nos han dicho nada. Le escribí el otro día. Me dijo que en principio tiene un año más con Alpine y no venía. No paran de salir noticias así que no sé".

"Hemos visto este año que no es fácil. Quizá sea demasiado trabajo para el líder del proyecto [Sahara]. Necesita concentrarse en otras cosas".

Suzuki ha pasado en menos de un año de tener la moto más equilibrada de la parrilla a ver cómo varios fabricantes le ha pasado por encima. Según el #42, ellos no han ido a peor, pero los demás han mejorado.

"El rendimiento de Suzuki no ha bajado, se ha mantenido y los demás han mejorado", afirma. "Los dos pilotos, tenemos los mismos problemas. A los japoneses les decimos lo mismo. Tenemos un pequeño déficit aerodinámico y un poco en la electrónica. Suzuki tardó más en tener el holeshot trasero. En el test de Misano, probamos el motor 2022 y un chasis diferente. Parece que volveremos más fuertes que este año", remachó.

