Razgatlioglu identifica dónde ha mejorado en MotoGP y en qué debe hacerlo aún

Superada desde hace algunas carreras la mitad de la temporada 2026 de MotoGP, Toprak Razgatlioglu ha empezado a mostrar cosas interesantes, aunque casi nunca estén en el centro de atención por la moto que tiene a su disposición.

La adaptación a la categoría reina fue casi traumática para el tricampeón de Superbikes. Toprak se encontró luchando por las partes menos nobles de la clasificación después de años en los que, en cambio, hizo y deshizo a su antojo con las motos derivadas de serie, como estrella indiscutible.

La Yamaha M1 que tiene a su disposición forma parte de un trabajo en curso, porque varias elecciones -también de motor- no son más que la base de lo que será la 850cc que debutará la próxima temporada. La adaptación de Razgatlioglu a MotoGP no fue inmediata, y todavía hoy tiene algunas cosas que pulir de cara a 2027.

"Sabes, me gusta más el periodo pasado en Superbikes, porque siempre estuve delante, es lo normal para mí. Ahora no me estoy divirtiendo mucho, porque sigo sufriendo, sobre todo en recta: la moto no es lo suficientemente rápida y en curva simplemente estamos empujando al máximo. Cada vuelta, y también en carrera, siempre estamos ahí luchando, por la diferencia que tenemos con los rivales", dijo el turco en Misano.

"En recta, los rivales abren mucha diferencia, mientras que en cada curva empujamos con la moto para recuperarla. La carrera siempre es así, y es duro. No consigo adelantar a nadie. Recupero, luego vuelvo a perder terreno, recupero de nuevo... Cada vuelta es así. Al final, el neumático delantero cae. Sobre todo en las curvas a derechas no es fácil parar la moto, porque desde ahí empiezan muchos problemas. Pienso que mi gran ventaja está en la frenada: recupero justo ahí. No en la recta, porque ahí ya no consigo estar con los demás, ya que siempre ganan terreno".

"Al final, también vuelta tras vuelta, siguiendo a pilotos de delante, el neumático delantero alcanza una temperatura cada vez más alta. Y la moto empieza a bloquearse y a cerrarse. De todos modos intento mantener un ritmo fuerte, pero hice todo lo posible y al final terminé duodécimo", indicó tras la carrera larga en San Marino.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

El ritmo de carrera mostrado por Razgatlioglu en Misano fue medianamente bueno, hasta el punto de ser comparable con el de los pilotos que terminaron incluso un par de posiciones por delante de él. Por ejemplo, Fabio Quartararo. Pero hay un problema. Si el ritmo de carrera deja entrever avances sustanciales, la clasificación sigue siendo un problema. Igual que lo es adelantar cuando se tiene una brecha importante de rendimiento en las rectas respecto a los rivales. Yamaha ha mostrado que con el motor V4 tiene buena aceleración en marchas bajas, mientras que todavía falta mucho de quinta marcha en adelante.

"El ritmo fue impresionante. Yo también estoy sorprendido, porque después de mitad de carrera empecé a rodar en 1:31. Y eso es realmente impresionante, yo también estoy sorprendido. Hice 1:31.770 [apenas 6 centésimas más lento que el mejor crono de Quartararo], mi mejor vuelta del fin de semana, en carrera. Esto para mí es positivo, y además alcanzamos a Fabio. Vale, no le adelanté, porque ya estaba al límite".

"Pero el ritmo fue muy parecido al de Quartararo, y esto para mí es positivo, porque dimos un gran paso adelante. El único gran problema es que salía último. Si hubiera salido 12º, 10º o quizá 13º, para mí habría sido quizá fácil meterme en el Top 10. Pero para mí lo más importante es clasificar bien".

Razgatlioglu aún no ha encontrado la forma adecuada de aprovechar el neumático en la cronometrada: "Estoy intentando hacer el mejor tiempo posible con la goma blanda, pero el tiempo por vuelta no llega. Este es mi mayor problema y ya lo estoy hablando con el equipo. En Austria nos centraremos mucho el viernes en mejorar este aspecto, porque normalmente los viernes no soy especialmente fuerte".

"Estamos intentando trabajar más y en clasificación intentaremos conseguir una posición mejor. Quizá 18º, 16º, 15º, no sé cuál, pero necesito salir un poco más adelante. Si salgo un poco más adelante, quizá pueda hacer una carrera mucho mejor. Porque tengo el ritmo, lo hemos visto en Misano, pero no es suficiente para el Top 10. Mi ritmo es de Top 10, pero no consigo adelantar. Aquí era imposible, solo había una o dos curvas donde se puede hacer".

"En cualquier caso, para mí fue una carrera positiva, sobre todo este domingo, porque he mejorado mucho. Sobre todo después de mitad de carrera. En cualquier caso, veremos en Austria. Después de muchos años volveré a correr allí. Para mí será difícil, porque la última vez que corrí allí fue con la Rookies Cup", cerró.