Raúl Fernández explica sus problemas en la salida del GP de Qatar

Raúl Fernández no pudo demostrar de lo que era capaz en Losail. Tras conseguir la 14ª posición en la carrera al sprint del sábado, el español esperaba hacerlo mejor en la carrera principal, aprovechando su duodécima posición en la parrilla de salida después de haber pasado a la Q2 tras ser el más rápido en la Q1.

Sin embargo, momentos antes de la salida de la prueba del domingo, el madrileño tuvo que parar el procedimiento habitual de salida por un problema con su Aprilia. Un problema en la RS-GP de 2023 obligó a que se diera una vuelta de formación extra, restándose así un giro a la distancia completa de carrera.

"Raúl tenía un mensaje de 'error' en el dashboard justo antes de la salida", explicó el director del equipo Trackhouse, Wilco Zeelenberg. "Después de dos o tres segundos la moto volvió a arrancar, pero en esta fase lo que quieres es salir lo antes posible. Con este problema, tuvimos que cambiar a la segunda moto porque era demasiado difícil arrancar con el mensaje de 'error'"

"Vi las luces de aviso en el dashboard y que algo iba mal", confirmó Raúl Fernández tras la carrera. "Intentamos encontrar una solución en el pitlane, pero no era posible rodar con esta moto".

Ya con su segunda moto, el #25 pudo salir desde la parrilla de salida, pero en última posición, como dicta el reglamento en estas circunstancias. Fernández fue capaz de remontar hasta la 17ª posición en las primeras vueltas, pero empezó a tener problemas porque su Aprilia llevaba neumáticos desgastados, todo ello en un fin de semana en el que la degradación de las gomas era alta. Así, empezó a perder posiciones y finalmente se retiró.

"Estoy muy frustrado. Después del Warm Up, pensaba que teníamos mucho más de lo que mostramos. Hemos tenido un problema eléctrico en la parrilla y no he podido usar la moto. Tuve que cambiar a la otra, que tenía un neumático desgastado. Fue muy difícil de gestionar, pero estoy muy contento de ver que estamos rindiendo muy bien. En cualquier caso, día tras día tenemos que mejorar, y espero que no tengamos nada parecido en el futuro", siguió Fernández.

Según Zeelenberg, la situación se estaba volviendo crítica debido a la degradación de los compuestos: "Con la segunda moto, tuvimos que salir desde la parte trasera de la parrilla y, por desgracia, después de unas cuantas vueltas a buen ritmo, el neumático trasero tenía una gran degradación y el delantero también estaba al límite. Raúl estaba atacando y empujando fuerte para intentar remontar desde la última plaza, pero tuvo que retirarse".

Para Davide Brivio, en su primera carrera como director del equipo Trackhouse, la situación que vivió Fernández fue "una verdadera lástima", ya que el italiano estaba convencido de que su piloto "tenía ritmo para luchar por un [buen] resultado" en la carrera.