Espargaró: "Es una pasada lo bien que va la Aprilia, parece un F1"

Aleix Espargaró estaba muy contento en el invierno gracias al paso adelante de la Aprilia. El veterano piloto de Granollers ya avisaba de que, aunque la RS-GP aún estaba lejos de las Ducati que mandan en MotoGP, el paso adelante durante el invierno había sido notable por parte de la firma italiana. Algo que quedó claro este sábado en la primera carrera al sprint del año, la del GP de Qatar, donde incluso las cosas fueron mejor de lo esperado.

Y es que el piloto español acabó tercero en una carrera que pudo acabar aún mejor. Lo dio todo para exprimir los neumáticos y llegó a pasar a Marc Márquez y a Pecco Bagnaia en carrera, pero el tiempo que perdió en esos adelantamientos le privó de una posición mejor, según sus palabras. Y de hecho, llegó a alcanzar a Brad Binder, segundo, que perseguía a Jorge Martín, en la parte final de la prueba, programada a 11 vueltas,

Espargaró destacó, en primer lugar, el gran nivel de la Aprilia en el paso por curva, y confirmó que en el último parcial del Circuito Internacional de Losail, la moto incluso se asemejaba a un Fórmula 1, aunque la aerodinámica les acabe perjudicando en recta.

"Ha sido una carrera bastante nerviosa, lo he intentado todo", empezó diciendo Aleix. "Ya hemos visto dónde tenemos que trabajar. Es una pasada lo bien que va la moto, en el cuarto sector es increíble, parece un Fórmula 1 por lo rápido que puedes girar por las curvas. Pero tanta aerodinámica hace que luego perdamos en la recta. En carrera es difícil porque no te puedes proteger, te adelantan muy fácil".

"Luego he perdido tiempo, porque adelantar frenando a Bagnaia y a Márquez es muy difícil. Pero nada, se ha hecho corta la carrera. La verdad es que la Aprilia mantiene bastante bien el neumático trasero. En las últimas vueltas me veía más rápido, pero no he podido llegar a intentar el adelantamiento a Brad y a Jorge, pero hemos empezado bien", siguió.

El catalán se veía mejor que las Ducati hoy, y con ritmo para más: "Yo creo que tenía más ritmo que las Ducati. En el paso por curva, en las rápidas, tenía bastante más velocidad, más tracción... Lo que pasa es que al ser una carrera corta es más difícil, porque todo el mundo va a destrozar el neumático. Mañana, que hay que cuidar más la goma, la Aprilia en ese sentido en esta pista está mejor. En las últimas vueltas, de hecho, he cerrado un segundo de hueco relativamente bien, y eso es muy difícil".

De cara a mañana, Espargaró no cierra la puerta a un resultado mejor: "Si soy sincero, yo hoy he intentado destrozar el neumático y no he podido. Tenemos la potencia que tenemos y he ido a tope, y a mí no me cae el neumático como a ellos, parece ser. Así que mañana no será cuestión de guardar, será cuestión de que no hay más potencia. Al no acelerar de una manera tan brusca, no pones tanta potencia en el suelo pero no rompes tanto el neumático. Por eso, ojalá mañana tengamos algo más", finalizó.