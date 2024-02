Brivio: "Es un buen momento para estar con Aprilia"

La carrera profesional de Davide Brivio ha rodado en paralelo al mundial e motociclismo, desde su llegada al paddock como periodista, hasta enrolarse en diversas formaciones para acabar en Yamaha y convencer a Valentino Rossi para que diera el paso, dejando Honda y fichando por la casa de Iwata en 2004. En 2015 fue el artífice de devolver a Suzuki a MotoGP, ganando el título en 2020, lo que fue la culminación de su obra.

Unos méritos que despertaron la curiosidad de la Fórmula 1 y del equipo Alpine, que se lo llevó en 2021, sin que lograra encontrar su hábitat entre las cuatro ruedas.

Cuando todo el mundo especulaba con un posible aterrizaje en Honda o, también, de vuelta a Yamaha, Brivio sorprendió, una vez más, anunciando un acuerdo con el nuevo equipo Trakhouse, que se ha hecho con las plazas del antiguo equipo de Razlan Razali para ser la estructura satélite de Aprilia.

"Me llamó Justin [Marks, el propietario] y me fui a visitar la sede de Trackhouse, y no se necesitó mucho más para convencerme", admitir Brivio en Qatar, donde ha reaparecido tres años después de su despedida. "Este equipo allí es algo grande. La idea es tratar de emular un poco lo que se ha hecho en la Nascar".

Brivio entiende que la irrupción del equipo de Nashville puede crear unas sinergias importantes.

"MotoGP es una oportunidad para crecer en Europa, y para MotoGP los es para hacerlo en Estados Unidos. Justin quiere aprender de MotoGP y quiere ser parte de la estrategia de MotoGP para crecer en Estados Unidos", explica. "Es una oportunidad para que ambos mundos extraigan cosas".

Brivio admite que "me gusta mucho la cultura del deporte americana", lo que ha facilitado las cosas a la hora de tomar una decisión, incluso sabiendo que de haber esperado un poco más de tiempo, posiblemente hubieran aparecido oportunidades interesantes. "No quería tener muchas más vacaciones", bromea el italiano, que a finales de 2023 anunció su cese en su anterior equipo.

"Creo que después de estar en Alpine, puede que tenga un poco más de calma para afrontar problemas que cuando me fui", esgrime como aprendizaje de su paso por la F1 y los coches.

"Espero que Trackhouse vaya mejor en MotoGP de lo que Haas va en F1", bromeó.

Después de trabajar en Yamaha, en Ducati formando parte del equipo de Rossi, y Suzuki, ahora Brivio podrá trabajar con un equipo italiano, Aprilia.

"Estoy muy contento de tener esta relación con Aprilia. Está claro que Ducati se ha convertido en la referencia, pero creo que Aprilia, igual que KTM, puede convertirse en un serio contendiente, en un rival. Es un buen momento para estar con Aprilia", asegura.

Sobre las especulaciones que le colocaban en alguna de las fábricas japonesas, en plena crisis de resultados, Brivio no descarta que acaben recuperándose en cualquier momento.

"Honda y Yamaha están en su recuperación personal, y tenemos que sacar ventaja de ello mientras podamos", zanja.