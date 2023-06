Quartararo pasará una revisión después de la P1 de MotoGP en Assen

Fabio Quartararo llega tocado a Assen. El campeón del mundo de MotoGP en 2021 disputará lesionado el Gran Premio de los Países Bajos en La Catedral después de sufrir un incidente mientras entrenaba a lo largo de esta semana, posteriormente al GP de Alemania en Sachsenring, segunda parada del actual triplete previo al parón veraniego.

Así lo reveló el galo en su llegada al circuito, como pudo recoger en primera instancia Motorsport.com: "Tuve un accidente mientras corría en Amsterdam. Me torcí el tobillo y me di un golpe en el pulgar, y me haré pruebas radiológicas. No creo que me afecte en pista, pero tomaré calmantes porque estas zonas son las que usas en los cambios de dirección".

El de Yamaha espera que este inconveniente no le pase factura, pero el equipo médico oficial del Campeonato del Mundo sí tendrá un ojo puesto a su desempeño en pista, y a cómo se vaya encontrando.

Y es que MotoGP confirmó este jueves que, aunque Fabio Quartararo tiene el 'apto' médico al menos para arrancar el fin de semana, tendrá que someterse a una revisión por parte del equipo comandado por Ángel Charte después de la P1, la primera sesión de entrenamientos libres que tendrá lugar el viernes por la mañana, a las 10:45 hora local.

"El piloto Fabio Quartararo es declarado para ser revisado después de la P1. El francés se fracturó el dedo del pie cuando salía a correr", confirmó el campeonato en un tweet, dando más información sobre la lesión que ya avanzaba el propio Quartararo mencionando su golpe en el pulgar.

Esta lesión sobreviene al Diablo en un momento de crisis con Yamaha, en el que la marca de Iwata no es capaz de encontrar ninguna solución para mejorar la moto y hacerla competitiva.

"Si no voy rápido aquí, no lo iré en ningún lado. Este es uno de mis circuitos favoritos y siempre fui rápido en Assen. Aunque en Sachesenring también esperábamos ir deprisa y no lo fuimos. Aceptamos nuestra situación, porque cada vez que probamos algo no sabemos si funcionará o no. Si tenemos algo que creamos que es una mejora evidente, pues la probaremos", dijo también en su llegada a Assen un Quartararo que espera que Yamaha tenga "un plan".