Quartararo acabó con quemaduras en la pierna: "No sé si podré terminar la carrera"

El de Yamaha salía 15 en parrilla tras un mal viernes y una Q1 en la que no pudo doblegar el corte, y en carrera solo mejoró algunas posiciones para cruzar la meta el 12º a casi 18 segundos del primero en solo 14 vueltas.

Sin embargo, lo que más complicó la vida a Fabio Quartararo fue el calor inesperado en una pista como el Red Bull Ring (más de 30 grados en el asfalto), lo que convirtió a la Yamaha en una verdadera estufa. De hecho, el galo se presentó ante los medios con una toalla para mitigar el sudor aún abundante pasado ya un buen rato del final de la acción.

"Para mí, lo difícil fue el calor que había en la moto. Me quemaba mucho la pierna, como ayer", decía mientras se tocaba la parte trasera de la pierna izquierda.

"Tuve algunos problemas. Durante la carrera me estaba quemando bastante y no sé si mañana el calor será el mismo", se preguntó intrigado. "No creo que pueda terminar la carrera larga si la temperatura es la misma. Era muy complicado pilotar con ese calor, sobre todo para mi pierna".

De cara la carrera de este domingo, al doble de vueltas, Quartararo no ve diferencia: "Será lo mismo para nosotros", se resignó.

Los problemas para la estrella francesa llegan ya desde la misma salida.

"La salida es el tema. Una vez que realmente tienes que aprovechar el agarre e ir rápido, me adelantan y desgraciadamente no hay nada que puedas hacer", explicó.

"Lo único que puedo hacer son las tres primeras curvas, donde no hay un rendimiento real en términos de tiempo, sino simplemente intentar conseguir una buena posición".

"¡O es sólo la costumbre de salir tan atrás, por desgracia!", templa Quartararo. "Empiezo a acostumbrarme un poco a este tipo de posición y tengo un poco de experiencia. Pero no creo que sea la experiencia adecuada", en referencia a tener que pelear siempre en las plazas traseras.

"Ha sido difícil, porque por la mañana, viendo el ritmo, no estaba tan mal. Creo que siempre pasa lo mismo. Cuando estás solo, sabes que tu punto fuerte es la frenada. Frenas sin nadie delante, frenas súper fuerte en la curva 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 9…".

"Pero cuando tienes gente delante es complicado. Como siempre en el sprint, en las tres primeras vueltas, cuando todo el mundo está atacando como en los ataques contrarreloj para abrir hueco con el piloto de detrás, no tienes ese agarre extra", zanjó.