Acosta, que nunca ha competido en mojado: "Ojalá llueva para la carrera"

Una vez más Acosta se vio penalizado por no poder clasificarse directamente para la Q2 y tener que gastar demasiadas balas en una Q1 que, además, no pudo doblegar por primera vez esta temporada, pese a que con la segunda goma hizo hasta cuatro vueltas lanzadas para conseguirlo. "Nos hemos quedado muy cerca", se lamentaba el murciano.

"El viernes es la clave de todo, te hace la vida mucho más fácil el sábado. Nos ha faltado muy poco, ha sido una tontería. Bueno, vale, ha sido más difícil para la carrera, pero tampoco le vamos a echar a la clasificación la culpa de la carrera, si piensas con el tiempo que he hecho en la Q1 hubiera salido el sexto o el séptimo, hubiera sido una buena posición de salida y todo habría sido más fácil", fueron los cálculos del corredor español.

Una vez en la sprint a 14 vueltas y saliendo 14ª con goma media atrás, la cosa no pintaba bien.

"Poca cosa puedo contar de la carrera, al final… Hemos tenido un problema que tuvimos en Barcelona, difícil de entender el por qué ha pasado otra vez aquí. Por lo menos ha sido algo externo nuestro fuera de la moto, bueno sí de la moto pero no nuestro (un componente de un proveedor) de cualquier cosa… no mecánica. No podemos decir que ha sido un mal día sobreviviendo como lo hemos hecho. Mañana más".

Este domingo llega la carrera de casa para KTM, ya con el mismo neumático todos (medio trasero) y en un circuito al que va cogiéndole el aire.

"A ver si llueve", soltó el del Puerto de Mazarrón. "Si llueve, la verdad que podemos jugar bastante. No te voy a decir que la líe, pero en lluvia siempre hemos ido bastante rápidos y saliendo un poco mejor, sobre todo con el neumático medio igual para todos, creo que tenemos más opciones, tenemos más información…"

Lógicamente, le preguntaron a Acosta cuándo había rodado él en mojado con una MotoGP.

"Poco, pero bastante mejor que las veces que lo hice con la Moto2. En el test de Malasia, en Qatar, que rodamos para ver si había reflejos con el agua, y en Jerez, en el FP2 y la clasificación, y ahí fuimos rápido. La moto está yendo bien en agua y los neumáticos, sobre todo comparados con los de Moto2, me ayudan bastante más. Puede ser gracioso también ver otra cosa".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Con Acosta todo va muy rápido y él no se esconde, pero pide un poco de paciencia.

"Dadme tiempo con la victoria, todo llega. Es difícil decir por qué estamos sufriendo tanto yo como KTM en general. Esta sprint ha sido así por empezar tan atrás en parrilla, pero todos los caminos llevan a Roma. Esperemos llegar a Roma muy pronto".

Fabio Quartararo aseguró que, en la salida, Pedro le había dado un toque. "Yo no he tocado a Quartararo en la salida, él me ha tocado a mí. Pero pueden pasar estas cosas", matizó.

Por último, le pidieron una valoración del nivel de Pecco Bagnaia y Jorge Martín con la Ducati, muy superiores al resto, ya sea por la moto o por una rivalidad que los retroalimenta.

"Uno lucha por su tercer Mundial seguido y el otro lucha por el primero y por no perder otro. A falta de pan, buenas son tortas. Están subiendo el nivel de la categoría en general, pero también me gustará ver a Martín en Aprilia el año que viene y a Pecco en otra moto. Sería gracioso de ver, que fuéramos todos un día a un circuito y nos cambiáramos las motos", bromeó. ¿Y tu con la Ducati? le soltaron a bocajarro: "No, yo con la mía, que estoy bastante contento", zanjó.