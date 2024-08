Márquez: "Me vi con fuerzas para ir a por Pecco, y eso hacía tiempo que no lo sentía"

El español reconoció ya desde el viernes verse mucho más cerca que en los últimos grandes premios de Pecco Bagnaia y de Jorge Martín, los dominadores de este Mundial hasta el momento, una impresión ratificada por los 250 puntos que ambos han sumado en esa tabla general que colideran. Esa mayor competitividad se plasmó en la cronometrada, en la que logró meterse en la primera fila de la parrilla, y en dos terceras partes de la carrera corta.

Colocado el segundo, en gran medida gracias a la sanción que los comisarios le impusieron a Martín, Marc Márquez se fue al suelo a cinco giros para el final, cuando acababa de lanzarle un ataque al italiano –en un giro le recortó cuatro décimas–, que rodaba con un margen de 1,3 segundos de ventaja sobre él.

A pesar de la caída, la 16ª que acumula hasta el momento –el que más de toda la parrilla–, al piloto del equipo Gresini se le vio muy contento, mucho más de lo que venía demostrando en las últimas fechas. Básicamente, porque ese accidente que le arrebató un podio que tenía prácticamente hecho, es una señal de lo rápido que va en esta pista, donde, seguramente, su habilidad le permite enmascarar las carencias de la Ducati que él conduce, respecto de la Bagnaia y Martín.

"La causa de la caída fue el riesgo que tomé. Lo dije después de la cronometrada: están medio pasito por delante, y en la sprint arriesgué. Me vi con las fuerzas para ir a por Pecco, y eso hacía tiempo que no pasaba", reflexionó Márquez. "¿Que he arriesgado y me ha salido mal? Pues sí. Hoy me pudieron las ganas, pero estoy contento", añadió el corredor de Cervera (Lleida).

Un factor muy importante en la decisión de Márquez de abandonar Honda a finales del año pasado fueron la gran cantidad de caídas que sufrió, sobre todo hasta mitad de temporada. Ahora sigue rodando por el suelo, pero, según afirma, estos revolcones no le provocan la misma amargura. "Estas caídas no me cansan tanto porque voy delante", ahondó el #93, que con vistas a la carrera larga asegura que no forzará tanto. "De haber llegado hasta Pecco, el objetivo de mañana [por el domingo] sería otro. Pero ahora tengo que asegurar el podio, que creo que es factible", cerró Márquez.