Pol Espargaró, seguro de la nueva KTM: "Que pueda plantarles cara es significativo"

Mejor sábado que viernes para Pol Espargaró en el Gran Premio de Austria. Tras los problemas en la nueva KTM que está probando en el Red Bull Ring, el piloto español pudo completar una jornada más competitiva, hasta el punto de destacar positivamente dentro de su condición de wildcard.

El catalán logró superar el primer corte de la Q1 por delante de uno de sus compañeros, Pedro Acosta, y realizó una Q2 muy competitiva, buscando incluso la segunda fila de la parrilla, pero una caída final le dejó en la décima posición, aunque con un mejor resultado que Brad Binder. Ya en la carrera al sprint, pudo finalizar en la novena plaza, detrás de Jack Miller, quinto, y Binder, séptimo, pero de nuevo delante del 'Tiburón de Mazarrón', décimo.

Y ello a pesar de que volvió a sufrir problemas en la nueva RC16, que siguen surgiendo al probarla en el contexto de un gran premio, como confesó ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com: "El día ha ido muchísimo mejor en comparación a ayer, pero aun así... Pasan cosas de un fin de semana de carreras que no controlo, o que no esperábamos. Por ejemplo, la presión del neumático delantero se ha disparado. No he sabido cómo gestionarlo durante la carrera, porque no estoy acostumbrado a que esto pase en los tests que hago completamente solo. No hay variación de presiones, turbulencias, pilotos que se caen o que te adelantan..."

"Gestionar todo eso es muy complicado. También hemos tenido algún problemita en el dashboard, que nos ha vuelto un poquito locos. Pero hemos cogido información, y mañana con más experiencia creo que saldrá un poco mejor. Tengo algo de velocidad. Este fin de semana lo he podido preparar mejor con el test, y a pesar de que ayer pudimos rodar muy poquito, hoy la cosa no ha ido del todo mal. Creo que sin la caída de la Q2 habríamos estado en segunda línea de parrilla, y que las cosas habrían ido un poco mejor, sobre todo por ese problema de la goma delantera", siguió.

A la pregunta de que si cree que, con su nivel actual, podría optar a volver a la parrilla, Pol Espargaró optó por descartar la idea más que por abrazarla, ya que está cómodo con su vida fuera de MotoGP: "Para eso, tendría que quererlo, y no sé si lo quiero. Cuando sales fuera y vuelves a entrar, te das cuenta del estrés, la ansiedad y el riesgo que cogen estos tíos. Desde fuera ya digo que no se ve. Puedes intentar empatizar un poco e imaginar lo que sienten, pero creo que no son ni conscientes del riesgo que cogen y del estrés al que están sometidos todos los días. Es enorme y no es saludable. Yo estoy con mi mujer estos días, y me cambia el carácter. Antes no lo notaba, pero ahora estoy fuera y lo siento".

Por último, el #44 realzó el buen nivel que aparentemente tiene la nueva RC16, basándose sobre todo en que él es competitivo sin tener el mejor ritmo por no ser piloto a tiempo completo: "Hoy, a una vuelta tenía muchas oportunidades de haber sido la KTM más rápida. La vuelta rápida que hice en el test era de 28.3, así que tenía margen. La moto nueva es muy rápida, y yo no tengo la velocidad que tienen estos chicos. Creo que la moto hay que ajustarla, ponerla a punto y solventar los problemas que nos van apareciendo... Pero, yo, sin tanta velocidad como ellos, ni siendo tan bueno, que pueda plantarles cara, aunque sea en clasificación... Es significativo", finalizó.