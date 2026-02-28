Quartararo: "La acción de Márquez es sancionable al 50%; depende del lado que lo mires"
Una mala salida en la Sprint del GP de Tailandia condenó, este sábado, a un Fabio Quartararo que solo puso cruzar la meta 16º, a más de un segundo y medio del ganador.
A los problemas que ya de por sí les está causando a los pilotos de la marca la nueva moto V4 de Yamaha, se unieron este sábado, en el inicio de la temporada con la carrera Sprint del Gran Premio de Tailandia, los problemas del nuevo prototipo de la casa japonesa para desenvolverse en medio del tráfico.
Saliendo desde la 16ª ranura de la parrilla, Fabio Quartararo no tuvo velocidad para mantener su posición viéndose abocado a las últimas posiciones, teniendo que empezar prácticamente de cero la carrera corta del fin de semana.
"Nos cuesta arrancar con esta moto. En la primera curva estaba el último. Cuando vas solo es una cosa, pero cuando vas en grupo no puedes pilotar como te gustaría", explicó los problemas de ir en el tráfico con la nueva Yamaha V4. "Este año estamos teniendo este problema, ya lo vi en Valencia y Sepang (test), hice salidas excelentes, pero aquí es catastrófico. Lo vimos claramente en la primera curva: iba último. Y cuando vas detrás, es imposible adelantar", se lamentó antes de añadir que "el final de la carrera aún fue más dificil de lo que esperaba".
De cara a mañana, con el doble de vueltas, Quartararo no alberga esperanzas de mejora.
"No, creo que todo está claro. Llevamos aquí cuatro días y la sensación sigue siendo la misma, así que no creo que se pueda sacar nada de esto para mañana", señaló.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Por último, le preguntaron a Quartaro si había visto la acción entre Marc Márquez y Pedro Acosta, que acabó con la sanción al catalán, que tuvo que devolver la posición al murciano perdiendo la carrera.
"Puedo entender la penalización de Dirección de Carrera, pero Marc estuvo en todo momento dentro de la pista. Fue una acción limpia, un bloqueo; pero no me gustaría estar en la piel de Dirección de Carrera. Diría que es una acción penalizable en un 50%, depende desde qué lado lo mires", mostró su perfil diplomático el francés.
