Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Ducati no comparte la sanción impuesta a Márquez, pero "la aceptamos" (vídeo completo)

MotoGP
GP de Tailandia
Ducati no comparte la sanción impuesta a Márquez, pero "la aceptamos" (vídeo completo)

Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

MotoGP
GP de Tailandia
Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

La F1 elimina las 2 paradas obligatorias en Mónaco y añade tiempo a la Q3 para 2026

Fórmula 1
La F1 elimina las 2 paradas obligatorias en Mónaco y añade tiempo a la Q3 para 2026

Vídeo: el aplauso irónico de Márquez a los comisarios de MotoGP tras ser sancionado

MotoGP
GP de Tailandia
Vídeo: el aplauso irónico de Márquez a los comisarios de MotoGP tras ser sancionado

Quartararo: "La acción de Márquez es sancionable al 50%; depende del lado que lo mires"

MotoGP
GP de Tailandia
Quartararo: "La acción de Márquez es sancionable al 50%; depende del lado que lo mires"

Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"

MotoGP
GP de Tailandia
Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"

Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"
Declaraciones
MotoGP GP de Tailandia

Quartararo: "La acción de Márquez es sancionable al 50%; depende del lado que lo mires"

Una mala salida en la Sprint del GP de Tailandia condenó, este sábado, a un Fabio Quartararo que solo puso cruzar la meta 16º, a más de un segundo y medio del ganador.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A los problemas que ya de por sí les está causando a los pilotos de la marca la nueva moto V4 de Yamaha, se unieron este sábado, en el inicio de la temporada con la carrera Sprint del Gran Premio de Tailandia, los problemas del nuevo prototipo de la casa japonesa para desenvolverse en medio del tráfico.

Saliendo desde la 16ª ranura de la parrilla, Fabio Quartararo no tuvo velocidad para mantener su posición viéndose abocado a las últimas posiciones, teniendo que empezar prácticamente de cero la carrera corta del fin de semana.

"Nos cuesta arrancar con esta moto. En la primera  curva estaba el último. Cuando vas solo es una cosa, pero cuando vas en grupo no puedes pilotar como te gustaría", explicó los problemas de ir en el tráfico con la nueva Yamaha V4. "Este año estamos teniendo este problema, ya lo vi en Valencia y Sepang (test), hice salidas excelentes, pero aquí es catastrófico. Lo vimos claramente en la primera curva: iba último. Y cuando vas detrás, es imposible adelantar", se lamentó antes de añadir que "el final de la carrera aún fue más dificil de lo que esperaba".

De cara a mañana, con el doble de vueltas, Quartararo no alberga esperanzas de mejora.

"No, creo que todo está claro. Llevamos aquí cuatro días y la sensación sigue siendo la misma, así que no creo que se pueda sacar nada de esto para mañana", señaló.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Por último, le preguntaron a Quartaro si había visto la acción entre Marc Márquez y Pedro Acosta, que acabó con la sanción al catalán, que tuvo que devolver la posición al murciano perdiendo la carrera.

"Puedo entender la penalización de Dirección de Carrera, pero Marc estuvo en todo momento dentro de la pista. Fue una acción limpia, un bloqueo; pero no me gustaría estar en la piel de Dirección de Carrera. Diría que es una acción penalizable en un 50%, depende desde qué lado lo mires", mostró su perfil diplomático el francés.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"
Siguiente artículo Vídeo: el aplauso irónico de Márquez a los comisarios de MotoGP tras ser sancionado

Mejores comentarios

Más de
Oriol Puigdemont

Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"
Más de
Fabio Quartararo

Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones
Más de
Yamaha

A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

Quartararo: "Debo relajarme y no cometer errores a nivel de imagen"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Quartararo: "Debo relajarme y no cometer errores a nivel de imagen"

Bezzecchi revienta el récord de Buriram; Bagnaia, a la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi revienta el récord de Buriram; Bagnaia, a la Q1

Últimas noticias

Ducati no comparte la sanción impuesta a Márquez, pero "la aceptamos" (vídeo completo)

MotoGP
GP de Tailandia
Ducati no comparte la sanción impuesta a Márquez, pero "la aceptamos" (vídeo completo)

Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

MotoGP
GP de Tailandia
Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

La F1 elimina las 2 paradas obligatorias en Mónaco y añade tiempo a la Q3 para 2026

Fórmula 1
La F1 elimina las 2 paradas obligatorias en Mónaco y añade tiempo a la Q3 para 2026