Quartararo: "Es frustrante un resultado así cuando sabes que eres uno de los mejores"

El francés salió de la pista con una visible cojera, antes en la grava de la escapatoria de la curva 6, tras la caída, se cogió con las dos manos el pié izquierdo, dejando claro dónde le dolía. Un arrastrón que dejó sin opciones a Fabio Quartararo de pasar a la Q2, aunque le dio tiempo de volver al box y regresar a la pista con la segunda moto, con la que no mejoró su tiempo y acabó 13º, tres por debajo del corte.

"En la caída se me bloqueó el tren delantero. Pero estoy bien. Me duele el cuello y el pie, pero podía haber sido mucho peor. Hubo un problema técnico con el freno. La rueda delantera no giraba normal. Al levantarla y volver a tocar el asfalto, se bloqueó completamente y me caí. Son cosas que pueden pasar. Es mala suerte que ocurra en una curva rápida. Es una pena no haber entrado entre los diez primeros", fue el resumen del corredor de las perlas.

"Pasa lo de siempre: cuando ponemos goma nueva mejoramos unas tres décimas, mientras que los demás lo hacen un segundo", se lamentó.

Sobre las muestras de dolor, el francés quiso tranquilizar al personal.

"Estoy bien, tengo un esguince en el pie y el cuello dolorido por los impactos, pero por lo demás estoy bien", insistió.

Para prevenir que el freno quede atascado, o incluso el sistema de regulación de altura, Fabio acostumbra a frenar con fuerza cuando sale del box, para poner todo en su sitio.

"Lo hago sobre todo por eso y para calentar. Esta vez, no lo sentí. Ya en la curva 10, subí y cuando la rueda se detuvo, casi me bloqueo. Quizás fue porque era la primera vuelta. Pensé que podría ser porque hacía frío, pero por desgracia no fue así, se bloqueó en cuanto bajé la rueda all asfalto".

Sin el pase directo a la Q2, para Quartararo se complica absolutamente el fin de semana, ya que salir más allá de la cuarta fila es tener la carrera matada. La única opción es acabar entre los dos primeros de la Q1 el sábado.

"No lo sé. Vamos a intentar clasificarnos en la Q1. Ese era nuestro objetivo hoy, pero por desgracia no lo hemos conseguido. Es realmente frustrante acabar con un resultado así cuando sabes que eres uno de los mejores".

Este fin de semana Yamaha cuenta con el invitado Cal Crutchlow para desarrollar el prototipo 2024, una desarrollo del que Fabio sabía poco: "No lo sé, ¡sorpresa!", bromeó. Tampoco había hablado con Cal del asunto.

"Sinceramente, no. En cuanto salí de la clínica, fui a ver las televisiones y luego aquí, así que todavía no he tenido una reunión técnica. Me enviaron un mensaje para decirme que la caída había sido causada por un problema técnico, pero nada más", zanjó el chico de la Costa Azul.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Motorsport.com / Japan