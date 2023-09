Martín: "Mi ritmo es más rápido que el del ganador del año pasado"

La inercia que lleva el español de Pramac hace que muchos le consideren incluso más candidato al título que Pecco Bagnaia por la presión que debe soportar el actual campeón, quien, además, está más obligado a ganar que él por su condición de piloto oficial de Ducati.

"Me siento bien y puedo marcar un ritmo constante. Soy más rápido que el ganador del año pasado", explicó Martín este viernes en Motegi, después de liderar el FP1 de la mañana (1.45.192) y clasificarse holgadamente para la Q2 con el cuarto mejor tiempo en la práctica de la tarde (1.43.843). En ambos casos, el español rodó por debajo del tiempo del ganador del año pasado en este circuito, Jack Miller (1.45.198). Pero más que el tiempo de vuelta, lo que destaca el piloto de Pramac es su ritmo, de que esta muy satisfecho pensando en clave de carrera.

"En una vuelta rápida no me siento tan bien, no me pude ni acercar a Brad Binder (1.43.489)", reconoce el español.

"Estamos subiendo mucho el nivel, y ya en mi cuarta vuelta por la mañana superé el tiempo de la vuelta rápida de carrera del año pasado. Pero por la tarde se superó claramente el récord de Lorenzo", que llevaba implantado en Motegi desde 2015, cuando aún se corría con neumáticos Bridgestone.

Martín, que el sábado del Gran Premio de Catalunya, hace menos de un mes, estaba a 66 puntos del líder del campeonato, Bagnaia, está ahora a solo 13 y espera poder recortar un poco más este fin de semana, si los problemas del italiano con el tren trasero de la Ducati del equipo de fábrica persisten, como se vio durante el entrenamiento.

Para Martín, que está en un estado de forma excelente, igual que Marco Bezzecchi, el tercero de la general, la moto sigue funcionando perfectamente y, de hecho, no quiere tocarla demasiado para evitar sorpresas.

"La moto es la misma que en Barcelona, simplemente me intento adaptar al circuito", aseguró el madrileño.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images