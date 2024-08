Quartararo: "Aún sin querer cambiar la puesta a punto, las circunstancias nos llevan a ello"

Si las Ducati, normalmente, dan un paso adelante los domingos, este fin de semana en el Gran Premio de Austria, que se disputa en una pista que le es muy favorable, las motos rojas han ensanchado aún más las diferencia con el resto, y más aún con las Yamaha en pleno proceso de intentar recuperar la competitividad.

"Por la mañana fue terrible; por la tarde fue un poco mejor porque probamos algo nuevo, que no habíamos probado antes", desveló el francés del equipo Yamaha.

Pese a que se quedó a poco más de una décima del corte de la Q2, el galo tuvo que forzar para poder ganar algo de velocidad.

"Cambiamos la puesta a punto, básicamente, porque tenía problemas para controlar la parte trasera", explicó.

Aunque en Yamaha siguen trabajando duro y haciendo ensayos y pruebas con piezas nuevas, Quartararon admitió que "estamos muy lejos aún", y reconoció que "aún sin querer cambiar la puesta a punto de la moto, las circunstancias nos llevan a ello", exponiendo la problemática de la casa japonesa.

Pese a que deberá luchar con las KTM de Jack Miller y Pedro Acosta, las Aprilia de Trackhouse o Pol Espargaró, que estaba fuerte en este circuito, Quartararo no quiere rendirse antes de hora.

"Tenemos una posibilidad de meternos en la Q2 mañana, porque por la tarde nos fue mejor", y lo avaló con la distancia de los dos pilotos que acabaron por delante. "Estamos a menos de una décima de Pedro y de Jack", expuso. "Es así, sabemos que siempre es cuestión de una décima. No es que cada vez estés a medio segundo o no; siempre es una décima, un poco menos, un poco más. Pero como es complicado encontrar esa décima, creo que el día que la encontremos podrá arreglar muchas cosas, sobre todo en carrera. Sabemos la diferencia que supone pasar directamente a la Q2 o no".

También opinó sobre las muchas caídas que se vieron durante la jornada.

"Creo que el neumático duro es bastante... ¡No muy bueno, para ser honesto! Hemos visto muchas caídas. Lo utilicé en Jerez: me caí, no sé por qué, aunque hacía mucho calor en la pista, así que es un neumático que sé que no utilizaré durante el año. Hay que tomar muchas precauciones cuando se utiliza", zanjó