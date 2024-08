Márquez: "Me sentía tres pasos por detrás de Pecco y Martín; aquí estoy a uno"

A pesar de comenzar con el pie cambiado por un problema con los frenos de su Ducati, que le llevó a terminar el 18º en el primer entrenamiento, el piloto de Gresini no se angustió más de lo necesario porque, según dijo después, las sensaciones que le transmitió su Desmosedici fueron, desde el primer momento, mucho más alentadoras de lo que lo habían sido en las últimas citas.

Esa impresión se hizo evidente por la tarde, en la sesión que configuró el corte entre el grupo de corredores que pasarán directamente a la segunda criba de la cronometrada (Q1), y los que deberán jugarse el pase en la previa (Q1). Marc Márquez terminó el cuarto, a tres décimas de Pecco Bagnaia, el más rápido de todos, en lo que fue uno de los mejores viernes de las últimas fechas para el multicampeón.

"Sin las vueltas canceladas, en el primer ensayo hubiera acabado el cuarto. No tenía mucho ritmo. Tuve un problema con los frenos similar al de Austin, pero el equipo lo solucionó muy bien. Te cambia el fin de semana comenzar con una base buena, porque te puedes centrar en tu pilotaje", declaró el español, que en el Red Bull Ring se ve mucho más cerca de los favoritos, Bagnaia y Jorge Martín y sin olvidar a Enea Bastianini, ganador hace dos semanas, en Silverstone.

"Las cuatro GP24 están yendo muy bien, pero estamos mucho más cerca. Una de las cosas que más me han ayudado ha sido el no ponerme nervioso a pesar de tantas banderas amarillas. Tenía la sensación de que iba tres pasos por detrás, y aquí solo estamos uno. A ver si mañana nos podemos quedar a medio", aventuró Márquez, confiado como lo estaba en Le Mans, donde firmó el segundo podio de los cuatro que acumula subido a una Ducati: "Aquí me siento como en Portimão, como en Le Mans. A ver si Pecco y Martín no se escapan mucho".

Ese margen del que goza en Austria el catalán le permite lograr los tiempos solo, sin necesidad de coger ninguna rueda, eso que tanto molesta a varios de sus compañeros de pista. Él sigue en sus trece, y si bien este fin de semana seguramente no necesite encontrar ninguna referencia, cuando lo considere oportuno, la volverá a buscar. "La gente dramatiza mucho. Hoy he podido hacer el tiempo solo, pero si el día de mañana me tengo que volver a buscar la vida, lo haré. Hoy me sentí bien, me sentí cómodo como para hacer el tiempo solo; no tenía la necesidad de tener esa referencia", concedió el de Cervera (Lleida), que, con vistas a la cronometrada de este sábado, "firma" colocarse en la segunda fila.