Bagnaia: "Tenemos una base buenísima para cualquier pista"

Uno de los puntos fuertes de la marca de Borgo Panigale, en general, y de Pecco Bagnaia, en particular, siempre había sido la capacidad de recuperación mostrada con el avance de cada gran premio. Si bien muchos viernes el turinés comenzaba desde la parte baja de la tabla, con varias tareas pendientes que solucionar, el sábado daba un considerable paso adelante, refrendado normalmente en la cronometrada, para el domingo estar en condiciones de medirse al más rápido. Ahora, con la GP24, el actual campeón ya no llega tan 'pillado' a la carrera, dado que el prototipo está listo para lo que sea nada más salir a la pista.

"Esta temporada he podido comenzar a ser rápido ya desde el viernes. Y eso ayuda mucho, porque te puedes concentrar en empujar, no tanto en solucionar problemas. Tenemos una base buenísima para salir a cualquier circuito", resumió Bagnaia al terminar los entrenamientos de este viernes en Spielberg, en los que fue el más rápido. Tanto, que incluso rebajó el récord de la pista que el año pasado había fijado su amigo Marco Bezzecchi –"se lo he ido a decir nada más terminar el ensayo", bromeó–.

Los viernes de la temporada pasada era habitual ver al turinés más frustrado que otra cosa, consciente de la pendiente que tenía que subir para colocarse a la altura de los más veloces. Esa sensación, ese estrés, parece haber desaparecido este curso. "Siempre hay trabajo por hacer, pero hemos cambiado la moto muy poco en los últimos grandes premios. Cuando tienes que probar tantas cosas llegas justo al domingo. Luego, en la sprint me voy al suelo igual", bromeó el #01, haciendo referencia a los cuatro ceros que acumula en las pruebas cortas.

Se da la circunstancia, precisamente, que el último campeonato lo ganó, en gran medida, por el botín que acumuló los sábados (140 puntos). De hecho, a estas alturas del calendario sumaba 86 puntos en las sprint, por los 45 que figuran ahora en su casillero. "Las sprint son mi punto débil, porque los domingos soy rápido y constante", subrayó, sin tapujos.

Sobre quiénes ve como los principales candidatos a pelearse con él por las posiciones de podio, el punta de lanza del proyecto de Ducati señala a los de siempre, más un invitado inesperado: Franco Morbidelli, que finalizó el segundo. "Martín, Morbidelli y Márquez son los que van más rápido", remachó Bagnaia.

