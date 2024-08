Martín: "Las sensaciones son buenas, pero he currado más de lo que suelo"

Jorge Martín completó otro viernes positivo para dar por comenzado el Gran Premio de Austria de MotoGP. Ya apuntó maneras en los Libres 1, un primer entrenamiento que lideró con un registro de 1:29.654, por delante de su compañero, Franco Morbidelli, con quien completó cierta labor de equipo durante el día.

Posteriormente, en la Práctica, el de San Sebastián de los Reyes lo refrendó al finalizar en la tercera plaza, con un crono de 1:28.827, en este caso justo por detrás de la otra Pramac, ya que el italiano le superó por 38 milésimas, y a 319 de Pecco Bagnaia, que batió el récord de la pista con un 1:28.508.

Así, Martín terminó bien el día, pero reconoció que tuvo que trabajar más de la cuenta debido a las peculiaridades del Red Bull Ring: "Las sensaciones son buenas, aunque he tenido que currar más de lo que suelo hacerlo. He tenido que hacer muchas pruebas, sobre todo de set-up. Aunque por la mañana iba rápido, esta es una pista un poco peculiar y veía que la base de mi moto no estaba en el sitio para ser constante. Por la tarde, hemos hecho varios cambios. Uno no me ha ido bien, otro me ha ido mejor".

"Tenemos que seguir yendo en esta línea. Lo bueno es que he sido competitivo, y constante. También he probado todos los neumáticos, que creo que era importante con el calor que está haciendo. En general estoy contento, bien y con buenas sensaciones, que es lo que buscaba", siguió.

El líder de la general descartó que este trabajo extra fuera para solucionar problemas como sus dos salidas de pista durante los entrenos, pero detalló donde debe incidir aún con el equipo: "Creo que eso ha sido que no tenía temperatura en los frenos. Ha sido un error de rookie, de frenar tarde ya de salida. Creo que el problema está más en las curvas rápidas, que se me cierra un pelín de delante, sobre todo en las de izquierdas. Ese es el punto un poco crítico. Pero estoy frenando bien. También la moto se me va un pelín en salida de curva, ahí es donde hay que trabajar".

Martín también comentó que el hecho de que la GP24 ofrezca buenas sensaciones desde el principio se ha notado más en su rival por el título que en él:"Siempre me he encontrado bien desde los viernes. Pecco sufría un poco más antes, pero ahora ya está delante desde el primer día. Yo los viernes trabajo con el neumático blando, para saber su potencial para la carrera al sprint. Hoy he podido llevarlo hasta las 20 vueltas, así que bastante bien".

Y, por otra parte, para el español el hecho de que haya habido muchas caídas este viernes no tiene que ver con al goma llevada por Michelin: "Creo que las caídas vienen porque esta es una pista peculiar. Es extraña, con muchas frenadas fuertes y mucho tiempo sin girar a la izquierda".

Por tanto, Martín cree que este fin de semana volverá a medirse cara a cara con el vigente bicampeón del mundo: "Por lo que he visto hoy, seguimos en una línea de un duelo de dos con Pecco. Hoy he visto a Enea Bastianini sufrir otra vez, no mantiene ese ritmo. Creo que para poder pelear por un mundial, necesitas estar cada entreno casi con los más rápidos, para poder trabajar para el domingo".

Finalmente, en cuanto a la manejabilidad de la GP24 desde el inicio del gran premio, el madrileño lo achaca a la experiencia: "Pienso que es la experiencia con la moto. Es algo muy subjetivo y difícil de explicar. Yo salgo y me encuentro cómodo con la moto que llevo. Luego, obviamente, tengo que pulir detalles, pero no hay ninguna revolución. Esa continuidad me hace ser rápido cada finde", remachó.