Quartararo sale de Brno completamente perdido: "No entiendo por qué soy tan lento"

Fabio Quartararo sigue viviendo una temporada 2026 de pesadilla en el Mundial de MotoGP. Mientras el 'Diablo' sigue descontando los fines de semana para dejar Yamaha y marcharse a Honda, a un nuevo proyecto que pueda encumbrarle, la travesía por el desierto con la M1 de motor V4 no le está dando más que quebraderos de cabeza. Y el Gran Premio de la República Checa fue otra muestra de ello.

Y es que a las Yamaha apenas se las vio, por no decir que no aparecieron en pantalla, en Brno. La casa de Iwata se vio condenada, con dureza, a rodar en el fondo de la clasificación. En la sprint del sábado, solamente Toprak Razgatlioglu, undécimo delante de Franco Morbidelli, evitó el farolillo rojo de la tabla, ocupado por Quartararo, 13º y antepenúltimo, Jack Miller, 14º y penúltimo, y Alex Rins, 15º y último.

Ya al término de la prueba corta, Quartararo indicó con claridad que estaba completamente perdido, y que no era capaz de dar con la tecla sobre por qué no podía ir rápido con la Yamaha en ninguna circunstancia. "Hoy se trataba simplemente de sobrevivir. Lo único que queda es completar las 21 vueltas del domingo y volver a casa. Sinceramente, no hay nada que esperar. Seis pilotos se han caído en la sprint, y nosotros éramos los tres últimos. No hay nada que esperar para mañana", dijo a 'Canal+ Francia'.

Con los medios escritos, entre los que estaba Motorsport.com, fue aún más directo: "Es frustrante porque en clasificación no ha ido muy bien, aunque tampoco tan mal como en la carrera. Las sensaciones con la moto cambian constantemente. En la primera vuelta, estoy completamente perdido. No tengo ni idea de por qué. Es extraño sentirse así en la moto. Las sensaciones no son tan malas, pero, la verdad, en las primeras vueltas estoy completamente perdido".

"Toprak Razgatlioglu me adelantó porque es más rápido en las primeras vueltas. Pude mantener un poco la distancia, pero el neumático trasero blando se calentaba bastante. Se le exige mucho al tren trasero para que la moto gire, y creo que mi neumático estaba desgastado. Es muy extraño. No entiendo por qué soy tan lento en las carreras. Es frustrante. El año pasado fue más o menos igual. Nos costó más cuando había menos agarre. Pero en la sprint ha sido muy, muy extraño. Sé que mi ritmo era algo más rápido que ese, pero he ido increíblemente lento. No sé qué más decir... La moto pesa, pero eso no es nada nuevo. Superamos el límite en varios kilos, pero no es un problema", detalló.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Pero, aunque la única expectativa del campeón del mundo de 2021 para la prueba principal del domingo era completarla y marcharse a casa, las cosas aún fueron capaces de empeorar aún más. Y es que el corredor de Niza salió a la carrera larga de manera agresiva, consiguiendo pasar de la 15ª a la 12ª posición. Pero apenas duró una vuelta, ya que se fue al suelo en el segundo giro.

"¡Mi balance va a ser muy breve!", bromeó Quartararo ante la prensa internacional. "En la sprint, vimos que, al principio de la carrera, no estaba frenando con suficiente fuerza. Dije que no tenía buenas sensaciones. Esta mañana, durante la reunión con el equipo, acordamos que debía frenar más tarde en los primeros compases".

"No tenía buenas sensaciones; hice algunos adelantamientos al límite —a Brad Binder, Maverick Viñales y Luca Marini—, pero solo duré una vuelta y media. Mis comentarios son muy claros y estoy intentando dar lo mejor de mí. Hoy solo quería divertirme, intentar ir al límite, tal y como me gusta pilotar, pero, por desgracia, ahora mismo no podemos hacerlo. Solo intento dar lo mejor de mí. Sinceramente, solo quería atacar, pero si de verdad quieres atacar, esto es lo que pasa. Prefiero esto [caerse] a quedarme en pie y ser 1,5 segundos más lento", prosiguió.

"No sientes el límite de la moto: solo lo notas cuando ya estás en el suelo. La cuestión es que el año pasado sí sabía lo que hacía. Sabía dónde estaba el límite, hasta dónde podía llegar. Este año, estoy perdido en cuanto al potencial de la moto. Claro, el potencial no está ahí, pero incluso sin potencial, hay un límite. Y nunca llegas a sentir realmente ese límite".

"Las sensaciones que necesitas en la parte delantera cuando llegas al último momento no están ahí; no hay tracción, no hay giro, no hay potencia… En la subida, no pude seguir el ritmo de Marini en la primera vuelta. Incluso adelantar a Luca fue una maniobra suicida, por el duodécimo puesto. Hay muchas, muchas cosas [que no funcionan bien]. Mi mentalidad a partir de ahora será: no sé qué va a pasar, pero intentaré atacar cuando me sienta bien —o, mejor dicho, tal y como me he sentido hoy", cerró.