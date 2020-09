La repetición de las imágenes del accidente de Franco Morbidelli y Joahnn Zarco, en el que las motos de ambos pasaron rozando, como balas de cañón, las cabezas de Valentino Rossi y Maverick Viñales, se han podido ver repetidas desde el domingo hasta la extenuación, algo que ha criticado el propio Mack, y también el británico Cal Crutchlow.

Pero también se pudieron ver repetidas en los monitores de TV que los equipos tienen instalados en sus box, y en la memoria colectiva ha quedado la cara de susto de Valentino comprobando que había salvado el pellejo por centímetros.

Rossi aseguró este jueves que sí quiere ver las imágenes: “A mí me va bien ver la realidad para saber qué ha pasado”, dijo el #46.

Sin embargo, Fabio Quartararo, el joven líder del Mundial tiene otra perspectiva, y prefiere no ver nada.

“Cuando hay bandera roja en pista evito mirar las pantallas, porque seguro que lo que veo no me gusta. Vi cómo le llegaba la moto a Valentino y si vas a ver imágenes dantescas, lo mejor es no mirar porque puedes entrar a la siguiente carrera de forma diferente”, a nivel mental, explicó.

Tras ganar las dos primeras carreras del año en Jerez, Fabio pinchó en Brno (séptimo) e hizo lo propio el pasado domingo en el Red Bull Ring, donde acabó octavo.

“Fue una carrera frustrante, fue un domingo extraño tras la gran caída. En la primera salida el freno delantero no funcionaba y tuve que hacer un recto. Cambiamos cosas en la moto para la segunda carrera, pero no podía ir detrás de nadie y tenía problemas con las pinzas de freno. El ritmo no era para ganar pero sí para estar entre los cinco primeros.Fue una lástima”, relató.

Con esos dos discretos resultados, Fabio mantiene el liderato, pero ahora ya acosado por un Andrea Dovizioso que está a sólo 11 puntos.

“Para mí, el Mundial está bastante abierto, pero tenemos una segunda carrera aquí en Austria y Dovizioso va muy rápido en este circuito y en los siguientes (Misano, dos carreras), así que las cosas están muy abiertas y con muchas marcas involucradas. Quiero trabajar un poco mejor para poder estar en la lucha por el podio el domingo”.

Al francés, que solo tiene 21 años y afronta su segunda temporada en MotoGP, le preguntaron por la actuación de la Dirección de Carrera ante los últimos acontecimientos.

“No tengo una opinión formada sobre este tema. Desde Jerez tenemos la norma de la bandera amarilla. Sí que ves que a veces algunos pilotos hacen algo y si lo haces tú se actúa diferente. Pero no tengo una opinión a cerca de los comisarios y dirección de carrera”, zanjó.