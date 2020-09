Rossi vio como las motos de Johann Zarco y Franco Morbidelli pasaban por encima de su cabeza como misiles, poniendo seriamente su seguridad en juego.

Rossi muestra el accidente cómo lo vio: Rossi se siente “asustado” y cree que Zarco “no puede permitirse ese error”

“Fue un momento muy difícil, estaba muy asustado después del incidente. Vi la moto de Zarco que volaba sobre Maverick y la de Franco no pude ni verla, de lo rápido que pasó por encima de mí. Tuvimos mucha suerte de que no nos llevaran las dos motos por delante", explicó Rossi este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estiria, que se celebra este fin de semana en el mismo escenario.

"Fue una situación difícil y fue muy complicado volver a la pista en la segunda carrera después de eso. No existían muchas posibilidades de salir ilesos, y volver a comenzar fue duro”.

Rossi acabó quinto y como la mejor Yamaha en la meta, lo que le da un hilo de esperanza de poder acercarse a su segundo podio de la temporada.

“Nos cuesta este circuito, sufrimos un poco. Nuestro ritmo no es fantástico como para luchar por la victoria o el podio, pero en la segunda mitad de la carrera pude mantener un ritmo bueno y constante, y sumar algunos puntos. Siempre resulta extraño volver a correr en el mismo circuito. Hemos recabado muchos datos y tenemos que lograr salir mejor para estar con los más rápidos desde el principio”, propuso como receta para el domingo.

Este domingo el Mundial alcanza las 900 carreras de la categoría reina (500/MotoGP), de las cuales, Rossi ha competido en una gran parte de ellas.

“Me siento muy orgulloso de haber estado en tantas carreras. Por otro lado, es un poco triste porque quiere decir que soy viejo. He hecho todas las carreras desde 2000 y es un buen recorrido”.

Entrando en el tema de la seguridad, Valentino planteó que deben hacerse cambios en el Red Bull Ring, aunque admitió que no era un tema sencillo.

“Este circuito es muy peligroso, especialmente porque tenemos dos o tres rectas que vas a más de 300. Pero el punto es la curva 2 y 3, y es una lástima, porque es un sitio genial, muy técnico. Vienes de un lado y vas hacia el otro, pero puede ser muy peligroso. Han ampliado la protección del muro y será importante para la seguridad, pero la moto de Morbidelli estaba casi sobre el asfalto y eso no se puede parar con ninguna defensa, así que hay que cambiar el trazado pero no sé de qué manera se puede hacer. Mañana hablaremos en la Comisión de Seguridad sobre el tema”, adelantó.

“Es muy difícil modificar el circuito. Entraña una gran labor, pero no es imposible. Tenemos que presionar mucho, porque significa una gran inversión para el organizador”.

Los cambios para el GP de Estiria: Prioridad en el Red Bull Ring: evitar que las motos crucen la pista en la curva 3

Lo que sí sorprendió a Rossi fue la falta de reacción de la Dirección de Carrera.

“Se trata de una labor muy complicada la de ser comisario de carreras, pero lo primero que tienen que hacer es hablar con los pilotos tras la carrera. Es difícil entender porque han esperado una semana. Lo importante es hablar inmediatamente después de la carrera. Tienen mucho trabajo ya desde Moto3, muchos contactos, muchos toques entre pilotos, y eso es muy peligroso. Tienen que adoptar su decisión sin tener en cuenta las presiones exteriores y pensar en la seguridad de los pilotos, que es lo más importante. Tienen que ser estrictos”.

El italiano admite que el nivel de agresividad de los pilotos ha subido.

“La competición está muy apretada, hay más de 12 pilotos en medio segundo en los últimos años. Los jóvenes suben con más agresividad, con lo cual va subiendo el tono de MotoGP. Los circuitos son más seguros, tenemos más asfalto más allá de los pianos y eso hace que se fuerce más la frenada”.

Durante la rueda de prensa se planteó si se está abusando de las reiteradas repeticiones en televisión y redes sociales de las imágenes de los accidentes, algo de lo que se quejó Cal Crutchlow el domingo y Maverick Viñales este jueves.

“Creo que sin exagerar sí se pueden ver las imágenes. A mí me va bien ver la realidad para saber qué ha pasado. No debemos olvidar nunca que el mundo del motor es un deporte peligroso y debemos utilizar la cabeza, porque son cosas que pueden ocurrir”.

Un accidente que hubiera podido ser terrible para Maverick y Valentino, pero que no hace cambiar la mentalidad de futuro del italiano.

“La verdad es que no. Si dejo MotoGP creo que acabaré haciendo algo que también será peligroso. Quiero correr en coche, hacer las 24 horas, no me voy a retirar en una granja, cuidando caballos o tirado en la cama. Ser piloto entraña riesgos, no cambia mi mentalidad y quiero seguir el año próximo”.

Por último, se habló de la dificultad que, a veces, tienen los pilotos para ver las bandera en pista, como Hafizh Syahrin, que no vio las amarillas tras la caída de Bastianini y chocó con la moto del italiano.

“Pienso que el incidente de Moto2 puede pasar en cualquier circuito. Es difícil ver la bandera amarilla. Le resultó difícil verla a Syahrin porque estaba acelerando en un cambio de peralte y le quedaba escondida (la moto caída). Era difícil para él ver la bandera amarilla. Quizá podemos mejorar el sistema. A a veces la bandera está lejos del asfalto. Podríamos hacer como en F1, que se ve más grande y más cerca. Es algo que hemos dicho algunas veces en la comisión de seguridad, a veces es difícil verla”, zanjó el italiano respecto a las banderas.