El español llegó a Yamaha en 2017 arrasando con tres victorias en las cuatro primeras carreras en medio de una crisis de velocidad para Valentino. Sin embargo, el italiano empezó a recuperarse coincidiendo con el desplome de Maverick.

En los últimos años se ha visto pocas veces a las dos Yamaha cosechando buenos resultados al mismo tiempo. Este año, tras las dos primeras carreras en Jerez, donde acabó segundo en ambas, Viñales ha caído en un nuevo bache, coincidiendo, una vez más, en que Rossi se ha convertido en el piloto con mejores resultados de la marca.

“Supongo que es casualidad, ya no sé, supongo. Yo me fijo en el trabajo que hacemos con el equipo y es perfecto. Falta mejorar cuatro detalles, pero al final el equipo está haciendo un trabajo espectacular. El problema es en carrera que perdemos mucho agarre y no soy capaz de rodar rápido con la misma moto”, dijo el #25.

“Tenemos que explorar nuevas áreas, quizá sacrificar algunos entrenamientos para intentar mejorar e ir hacia delante. Quiero dar el cien por cien, hay que probar los viernes puestas a punto diferentes para ver si mejoramos, porque el final en carrera nunca puedo dar el cien por cien. Si no van bien, volvemos a nuestro setup de base, que es bueno y sabemos que va bien. Pero hay que explorar nuevas áreas”, argumentó.

Viñales fue protagonista involuntario del terrorífico accidente del pasado domingo cuando las motos de Morbidelli y Zarco le pasaron volando como proyectiles por encima de la cabeza.

Tras unos días sin dejar de ver repetidas mil veces las imágenes Mack debe afrontar un nuevo gran premio en la misma pista.

“He visto las imágenes durante todos estos días, por supuesto, porque las han repetido un millón de veces, algo que no es muy agradable, la verdad. Lo que pienso es que tuvimos mucha fortuna, una suerte impresionante, y eso hay que aprovecharlo y salir aquí de nuevo mañana a tope y dar el máximo en cada curva”.

Sobre la nueva línea de opinión abierta por Aleix Espargaró sobre la idoneidad del panel de comisarios de la FIM, Mack no quiso entrar.

“Es muy difícil opinar, prefiero no hacerlo. Al final no es un trabajo fácil. Una misma caída la puedes ver en tres versiones diferentes. Así que no lo sé”.

Por último, le pidieron a Maverick si creía que el nivel de tensión entre los pilotos era mayor este año respecto a anteriores cursos.

“No me fijo mucho si hay mucha tensión entre los pilotos. Estoy muy centrado en mí mismo, pero sí es cierto que se han visto imágenes de discusiones entre pilotos. Al ser una temporada más corta, los pilotos lo quieren hacer bien. Estamos en la misma pista dos carreras, muchos días fuera de casa, personalmente no tengo más tensión que en otras temporadas”, zanja.

