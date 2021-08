Pol Espargaró: “Maverick es muy noble, quiero hablar con él antes de opinar”

Pol Espargaró no quiso entrar en profundidad a hablar de la noticia del día en la previa del Gran Premio de Austria, después de que Yamaha suspendiera a Maverick Viñales y le acusara de tratar de romper el motor de su M1 deliberadamente.

El de Honda dijo desconocer los detalles del caso y preferir esperar a hablar con Maverick antes de poder opinar.

Sin embargo, la falta de apoyo que, supuestamente, ha tenido Viñales en Yamaha en los últimos tiempos, recuerdan un poco a la situación vivida por Pol en KTM hace unos años, cuando sufrió una grave lesión, se perdió varias carreras y el equipo no estuvo a su lado.

“Cada caso es un mundo y mi caso con KTM fue un punto que solucionamos entre los dos y del que no quiero hablar ni destapar heridas”, apuntó Pol.

“En el caso de Mack, tengo muy buena relación con él, es muy buen chico, habrá perdido los nervios, no lo sé, no conozco la situación, quiero hablar con él para entender bien lo que ha pasado. Sin duda hay que tener cuidado con las motos, porque son máquinas muy potentes y podemos poner en peligro a mucha gente”.

“Maverick es un chico muy, muy, muy noble y primero quiero hablar con él para entender la situación de una forma más global”, insistió.

Otra noticia de cara al fin de semana en el Red Bull Ring es que Michelin ha cambiado el neumático duro delantero respecto al pasado fin de semana.

“A mi parecer, el nuevo duro delantero es un poco demasiado duro. En la primera curva de izquierdas llega muy frío. Un poco los que han pedido esta goma son KTM, ellos generaron el problema y han recibido la solución. Lo probaremos, pero no sé si nos va a ayudar”, valoró.

Pol no tuvo una buena actuación el pasado fin de semana en esta misma pista y tiene perfectamente localizado su problema este año.

“La clasificación es clave. Las Ducati bajan de 1,1 a 1,5 segundos con la goma blanda. Todas las Ducati están a un gran nivel y habrá otras motos que irán rápido. Es muy complicado. Me quedé a 17 milésimas de Nakagami en la Q1. Marc tampoco clasificó muy bien. Aquí todo va de muy poco margen. Precisamente gasté un neumático medio en la Q1 y me salió mal porque luego lo tuve que utilizar en la segunda carrera. Es un poco desesperante. La clasificación es vital, es media carrera, si no sales entre los cinco primeros pierdes cinco segundos en las primeras vueltas y eso es irrecuperable. Trataremos de clasificar mejor”, argumentó.

“En KTM era rápido a una vuelta y todos los buenos resultados eran porque clasificábamos bien el sábado. A veces acababa por delante de gente que tenía mejor ritmo, pero estar delante en las primeras vueltas te da mucho: ahorras goma, estrés, cansancio. Hoy en día adelantar es muy agotador. Es crucial la salida y hacerlo delante. Ducati es quien mejor lo ha entendido y son capaces de bajar mucho el tiempo con la goma blanda. Es nuestro punto débil ahora mismo”, apuntó.