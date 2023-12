Pol Espargaró siente que ha llegado al "principio del fin" en MotoGP

El campeón del mundo de Moto2 en 2013 ha sido piloto titular de MotoGP desde 2014, pasando por Tech3 cuando fue satélite de Yamaha, KTM, Honda y luego de vuelta al equipo de Hervé Poncharal como GasGas para este 2023, logrando un total de ocho podios en su trayectoria.

Pero una grave lesión en los entrenamientos libres del GP de Portugal que abrió la temporada apartó a Pol Espargaró de la competición hasta Silverstone, donde arrancó la segunda mitad de año, y en la que el español sólo sumó 15 puntos mientras luchaba por recuperar su plena forma física.

Así, 'Polyccio' optó por dar un paso al lado para desatascar la situación de KTM, que tenía cuatro asientos para cinco pilotos, y así poder recuperarse en condiciones y dejar paso al esperado debut de Pedro Acosta en MotoGP. Pol asumirá un papel de piloto probador en la casa de Mattighofen que también le permitirá hacer un máximo de seis wild cards junto a Dani Pedrosa, en base al nuevo sistema de concesiones para 2024.

Tras recuperarse de una caída en el Circuito Ricardo Tormo y terminar la carrera del domingo en los puntos, en 14ª posición, el catalán admitió que las emociones del día fueron difíciles de controlar, al mismo tiempo que señaló que este movimiento se siente como el final de un capítulo en su carrera.

"Sentí mucha emoción, especialmente en la salida cada vez que levantaba la cabeza, viendo a todos los pilotos rodeándome, este ambiente tenso y nervioso que a veces odias pero que a veces echas tanto de menos cuando estás lejos de él durante mucho tiempo", dijo Pol Espargaró al ser cuestionado por Motorsport.com sobre si sólo era un 'hasta luego' y no un 'adiós' definitivo.

"Fue emotivo, muy difícil controlarlo. Es el principio del fin. Siento que se cierra un capítulo en mi vida. Está bien que corra, pero será algo diferente. Por supuesto, intentaré ser competitivo, recuperarme de la caída porque todavía estoy débil. Pero espero que en el futuro pueda hacer buenas carreras como está haciendo Dani, prepararlas de la manera adecuada y ser competitivo".

El de Granollers reveló que algunos músculos tras su accidente en Portimao están aún al 40 por ciento de efectividad, y podrían tardar más de un año en recuperarse. Cuando Motorsport.com le preguntó si tomarse un año sabático para ser piloto probador habría sido lo mejor para él de todos modos, respondió: "Quién sabe. Seguro que necesito tiempo".

"Pensé que recuperaría mucho más rápido los músculos que todavía no he recuperado. Pero todavía hay algunos que el médico me dijo que podrían tardar tres meses o un año y medio en curarse. Así que nunca se sabe cuándo se recuperan los nervios al 100%. Es obvio que hay músculos en los que sólo tengo un 40% de potencia", detalló.

"Esto no me molesta tanto al pilotar la moto, pero en cuanto llega la carrera larga después de la sprint, mi cuerpo se rinde. Me vengo abajo, sobre todo en las curvas de izquierdas. Y siento esto después de 12, 13 vueltas. Es un gran problema, así que seguro que necesito algo de tiempo este invierno", remachó.

Pol Espargaró ya explicó fue contactado por Honda para regresar al fabricante japonés como sustituto de Marc Márquez para 2024, pero optó por permanecer con KTM como piloto de pruebas.