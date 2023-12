Alex Márquez y el veto que le impuso Yamaha en MotoGP a raíz de 2015

Alex Márquez goza de su mejor momento en el Mundial de MotoGP. Tras salir de Honda, el piloto de Cervera afrontaba este 2023 y su primer año con Ducati como un 'todo o nada', sabedor de que tenía que aprovechar la oportunidad para mantenerse en la categoría reina. Y lo ha hecho, finalizando noveno de la general y consiguiendo dos podios en carreras largas y dos victorias en las pruebas al sprint. Pero antes de llegar a este momento, el catalán no tuvo fácil dar el paso desde Moto2.

Y es que el #73 no ganó el título de la clase intermedia hasta su quinto año en la misma, 2019, y no fue hasta que tuvo opciones claras que se le abrió la puerta de MotoGP. Pero, entonces, las opciones eran reducidas. De hecho, la más clara para subir fue la de Petronas, equipo satélite de Yamaha en la época, que ahora, como el RNF, está en boca de muchos después de haber sido sustituido en la parrilla por el Trackhouse, equipo americano procedente de la NASCAR.

En un documental de DAZN llamado 'Alex', que se ha estrenado este 6 de diciembre de 2023 y que ahonda en la figura del piloto de Cervera, el propio Márquez ha revelado que no solo tuvo esa opción sobre la mesa, sino que llegó a firmar un acuerdo con el equipo fundado por Razlan Razali. Sin embargo, cuando el dirigente malasio se lo presentó a la casa de Iwata, ésta no dio el visto bueno al movimiento por un veto a la familia Márquez.

En Yamaha todavía estaba candente el duelo entre Valentino Rossi y Marc Márquez en 2015, que además se recrudeció en 2018 con lo ocurrido en el GP de Argentina, una cita que volvió a desenterrar el hacha de guerra tras la tregua a la que se llegó en Montmeló 2016, después de la muerte de Luis Salom.

Alex empieza explicando así lo ocurrido: "Era el quinto año en Moto2, se me había criticado por eso. Yo hacía años que quería subir a MotoGP. En mitad de año, en Brno, tuve una oferta para hacer un año en Moto2 y creo que eran dos en MotoGP, con el Petronas Yamaha. Fabio Quartararo estaba delante, luchando con Marc, y era una moto que me gustaba. Creía que era buena para mi estilo de pilotaje, pero no terminó de salir, por 'X' razones".

Después, entra en escena Razlan Razali, que ratifica lo ocurrido entonces: "Yo era el team principal del Petronas SRT. En 2019 teníamos una moto en Moto2, pero Dorna nos dio otro asiento para la temporada 2020. Me gusta Alex, y estaba en mi lista de favoritos. Así que tuvimos algunas reuniones secretas y firmamos en el motorhome de los Márquez para que estuviera con nosotros un año en Moto2 y, en 2021, cuando Fabio se fuera al equipo oficial, subir a Alex a MotoGP con nosotros".

"Y tengo una foto aquí... porque yo lo firmé y entonces vinieron Marc y Alex. Realmente firmamos el contrato para que Alex estuviera con nosotros. Esto fue en agosto de 2019, a las 10 de la noche. Le comenté a Yamaha que quería fichar a Alex para Moto2 y, después, para MotoGP. Y Yamaha dijo: 'No. Ningún miembro de la familia Márquez puede estar en Yamaha'. Yo les conteste, '¿Por qué? Este es mi equipo...'. Fue por Marc y por lo que pasó en 2015. Se convirtió en algo personal para ellos", sigue Razali.

Se refiere, evidentemente, a las acusaciones de Valentino Rossi de que Marc Márquez estaba compinchado con Jorge Lorenzo por su nacionalidad para darle el título de aquel 2015 sobre el italiano, después de la polémica que habían tenido en Argentina y Assen. Rossi, Yamaha y parte del paddock entendió que Márquez le devolvió aquellas palabras molestándole a propósito en el GP de Malasia, que acabó con lo que muchos interpretaron como la 'patada', y no pasando a Lorenzo en Valencia para no favorecer la décima corona del #46.

El propio Márquez aparece en el documental para corroborar su rivalidad con la marca de los tres diapasones: "Se firmó en nuestro motorhome, en 2019, en Brno. Razlan, valiente y honesto, valoró lo que era Alex como piloto sin llegar a pensar que esto podía molestar en el lado azul. Por lo que sé, cuando este nombre llegó al box de Yamaha, lo vetaron, tal cual. Incluso siendo un equipo satélite, que firmaba con Petronas. Más que rivalidad con Rossi, siempre he tenido rivalidad con Yamaha. Con Lin Jarvis nunca nos hemos hablado mucho".

"Es triste que esto pase en el paddock, porque yo creo que aunque sea familia, o amigos, se tienen que diferenciar las cosas. Y ya te digo yo que muchos amigos en el paddock se hablan más las cosas técnicamente de lo que nos hablamos yo y mi hermano", sigue el multicampeón.

Alex Márquez, sin embargo, no quiere hablar de veto propiamente dicho: "Yo no hablaría de veto. Más que eso, fue que no hubo el OK de Yamaha. Al ver esa situación y al ver eso, decidí no hacerlo conjuntamente con mi equipo y quedarme en el Marc VDS. Y en la siguiente carrera, en Austria, decidí quedarme un año más porque no tenía ninguna opción de subir a MotoGP", remacha.