Podcast MotoGP 'Por Orejas' – El debate del siglo: ¿Qué pasa con Márquez y Honda?

La fábrica de motos más grande del planeta y el piloto que más campeonatos del mundo de MotoGP ha llevado a sus vitrinas están en un punto del que, cada vez más, parece no haber retorno. La situación está absolutamente estancada y el cumplimiento del contrato que une a las dos partes hasta final de 2024 se vislumbra, ahora mismo, como una utopia.

La naturaleza e importancia de la cuestión es tan elevada que los fundadores de 'Motocuatro', la legendaria web de motociclismo que sirvió de cimientos de la edición española de Motorsport.com: Oriol Puigdemont, Germán Garcia Casanova, Alberto Gómez y Emilio Pérez de Rozas se han enfrascado en 'el debate del siglo' para intentar discernir el trasfondo de la cuestión.

Marc Márquez tiene contrato con Honda hasta final de 2024, pero la situación actual lleva a pensar que será difícil que ese contrato se cumpla. Pese a que el piloto sigue manteniéndose firme en su idea de esperar una reacción del fabricante, ya sabe que ésta no va a llegar, al menos no antes de ese año. Alberto Puig, team manager del equipo, abrió, también, por primera vez la puerta a que Honda no va a retener en sus filas a un piloto que no quiera estar.

A partir de aquí, las salida de Márquez es romper el contrato de la mejor manera posible y buscar otra moto. ¿Cuál? ¿En qué términos?, en suma el debate de Motorsport.com se ciñe a esas preguntas que, por el momento, no tiene respuestas.

Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images