MotoGP GP de Qatar

Bagnaia, operado con éxito de su doble fractura en el pie derecho

Pecco Bagnaia ha pasado por el quirófano en la mañana de este martes para operarse de las dos fracturas en el pie derecho que sufrió en su accidente en Losail.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 10 nov 2026, 17:43

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia ha sido operado con éxito de las dos fracturas en dedos del pie derecho que sufrió el pasado sábado, durante la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar. Ahora, comenzará cuanto antes su rehabilitación, en principio para tratar de llegar a tiempo a la próxima cita de la temporada 2026 de MotoGP, la penúltima, el GP de Portugal en Portimao (del 20 al 22 de noviembre), según indicó Davide Tardozzi.

El piloto italiano circulaba en busca de un buen resultado en la prueba corta disputada en Losail cuando se fue al suelo por causas ajenas a él. Cuando Fermín Aldeguer estaba intentando adelantar a Pedro Acosta, el de Gresini se pasó de frenada y acabó tocando con su rueda delantera la trasera de la Ducati del #63.

Acto seguido, Bagnaia sufrió una espectacular volada, impactando fuertemente contra el asfalto, lo que hizo que instantáneamente se sintiera bastante preocupación por él. Afortunadamente, las cámaras de la realización internacional no tardaron en mostrarle consciente.

Sin embargo, tras los primeros chequeos médicos se confirmó que el turinés había sufrido lesiones, concretamente la rotura del cuarto y quinto metatarsianos del pie derecho. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Doha, donde se determinó que tendría que pasar por quirófano en su regreso a Italia, perdiéndose la carrera del domingo en Losail.

Una intervención que ha tenido lugar este martes, 10 de noviembre, en Turín. En un comunicado, Ducati ha confirmado que la operación ha sido un éxito, incluyéndose la fijación de una placa, y que su evolución en los próximos días marcará cuándo podrá volver a subirse a una MotoGP.

"Francesco Bagnaia fue operado con éxito esta mañana para reparar la doble fractura del cuarto y quinto metatarsiano de su pie derecho, sufrida tras una caída en las primeras vueltas de la Sprint del Gran Premio de Qatar del sábado pasado", empezó explicando la casa de Borgo Panigale en un comunicado.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"El equipo médico, liderado por el Dr. Luigi Milano, de la Clínica Humanitas Cellini de Turín, fijó con éxito una placa al cuarto metatarsiano del pie derecho. El piloto del equipo Ducati Lenovo comenzará su rehabilitación lo antes posible. Su evolución en los próximos días determinará el plazo exacto para su regreso a la competición".

Cabe recordar que, al término del GP de Qatar, el jefe de Bagnaia en el equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi, confirmó que el objetivo era verle en Portimao, y que si no estaría sí o sí en Valencia.

"A más tardar, le operarán el martes por la mañana, así que intentaremos que sea lo antes posible, porque su voluntad es, sin lugar a dudas, intentar estar en Portugal. Está claro que no podemos decidirlo ahora, porque primero tiene que operarse y los médicos tienen que darnos luz verde. Además, hay que ver cómo evoluciona el postoperatorio, pero la intención de Pecco cuando lo dejamos en el aeropuerto era estar en Portimão. Así que no hay duda de que estará en Valencia, pero esperamos de todo corazón poder contar con él en el próximo gran premio", dijo el italiano a 'Sky Sport MotoGP'.

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