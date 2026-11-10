MotoGP GP de Qatar

Bezzecchi recupera la forma de principio de temporada con su inapelable victoria en Qatar

La clara victoria de Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Qatar ofreció hasta ahora la indicación más clara de que ha recuperado la forma que le convirtió a principio de temporada en un claro candidato al título que, finalmente, no ganará.

Rachit Thukral

Publicado: 10 nov 2026, 16:18

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Marco Bezzecchi en el podio de Qatar

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Puede que Marco Bezzecchi solo tenga que culparse a sí mismo de que su lucha por el título se desmoronara a mitad de temporada, pero el piloto de Aprilia ciertamente sabe cómo dominar un gran premio.

Su extraordinaria racha de cinco victorias consecutivas, que abarcó las tres últimas carreras de 2025 y las dos primeras pruebas fuera de Europa de 2026, debería haberle proporcionado una ventaja significativa en la lucha por el título, llegando a dominar el campeonato con claridad tras su triunfo en el GP de Italia.

Pero un verano desastroso comenzó a cambiar las cosas en su contra, antes de que una fractura de clavícula en Sachsenring le dejara ante una ardua tarea para volver a encarrilar su temporada.

A pesar de ese contratiempo, el colchón de puntos que había acumulado anteriormente en la temporada hizo que siguiera plenamente metido en la lucha por el título después del parón veraniego. Una serie de resultados consistentes en agosto también contribuyó a sus opciones.

Pero una caída cuando luchaba por el liderato en Misano demostró ser el último clavo en el ataúd, dejando sus opciones al campeonato prácticamente a merced de sus rivales. Incluso cuando regresó al escalón más alto del podio en Indonesia, su victoria se debió más a las limitaciones físicas de Raúl Fernández que a su propio ritmo.

La impresión era que Bezzecchi iba avanzando poco a poco hacia las primeras posiciones mientras se recuperaba de la lesión, pero todavía estaba lejos del nivel que le había convertido en el primer favorito para 2026.

Sin embargo, el fin de semana de Losail demostró que no ha perdido nada de su velocidad pura y que todavía puede dejar atrás a sus rivales cuando se siente cómodo sobre la moto.

Quizá no por casualidad, Bezzecchi no puntuó en la sprint reanudada después de realizar una mala salida desde la pole y colisionar posteriormente con Marc Márquez en la curva 1. La misma debilidad en las carreras sprint que le había perseguido a principios de temporada volvió a aparecer, aunque ninguno de los dos pilotos tuvo la culpa del incidente que acabó con Bezzecchi en el suelo.

Pero, al igual que en las primeras rondas del año, Bezzecchi demostró que podía recuperarse inmediatamente de un sábado decepcionante y conseguir el máximo de puntos en el gran premio del domingo.

"El sábado, cuando todavía estaba deslizándome por la grava, ya estaba pensando que el domingo es mi día. Tengo que hacerlo porque es imposible no hacerlo cuando eres tan bueno", dijo el piloto de Aprilia.

"Pero hemos trabajado súper bien durante todo el fin de semana y la carrera del sábado fue buena hasta ese momento. Así que quedarse con lo positivo fue, en cualquier caso, bueno, porque siempre es una lección cuando luchas con Marc".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El de Aprilia no se derrumbó, focalizándose en la carrera larga.

"El domingo quería mantenerme delante, quería ganar. Lo necesitaba por mí, por mi familia, que no está pasando por un momento fácil. Así que lo intenté al máximo y lo conseguí. Estoy muy contento".

Después de haberse ganado la reputación de echar a perder buenos resultados con errores en momentos cruciales, Bezzecchi también mostró una mayor madurez en Losail, controlando la carrera completa desde la pole position.

"Tenía confianza sobre la moto y me sentí bien durante toda la carrera. Nunca hubo un momento en el que entrara en pánico", dijo.

"Intenté mantener la calma, ir siempre una décima más rápido, otra décima más, y gestionar todo bien. Es un circuito en el que los neumáticos sufren mucho. Así que intenté gestionarlos de la mejor manera posible y, afortunadamente, lo conseguí".

Aunque su actuación durante el fin de semana no sugiere que vaya a cerrar la temporada 2026 con una racha imbatida de tres victorias, ahora hay suficientes indicios para pensar que puede volver a dominar una carrera del domingo por méritos propios.

"Hay algunos fines de semana en los que empiezas y te sientes bien con la moto, y en cada sesión mejoras y te sientes bien, y el límite parece no existir. Afortunadamente, he tenido esta sensación un par de veces este año, pero también ha habido fines de semana en los que he tenido dificultades al principio y he ido trabajando cada vez mejor hasta que, al final, era rápido para luchar por el podio", explica.

"En Qatar me sentí bien desde el viernes. Estaba súper motivado. El año pasado, este fue uno de los fines de semana más difíciles para mí y este año quería hacerlo bien. Esta fue una motivación adicional que realmente me empujó a intentar hacerlo bien".

Para ganar el título de 2026, Bezzecchi necesita conseguir un pleno de 74 puntos en las dos últimas citas de Portimao y Valencia, al tiempo que Márquez no puntúe en ninguno de los dos grandes premios restantes. Algo que parece imposible, tanto por un lado como por el otro, ya que ni el italiano ha ganado este año ninguna sprint, ni Márquez se ha ido con un cero en ninguno de los grandes premios en los que ha tomado parte.

El italiano no se hace ilusiones sobre lo escasas que son sus opciones y afirma que está afrontando la temporada 2026 como una experiencia de aprendizaje.

"Necesito un milagro, pero parece que esta temporada no hay milagros para mí", dijo.

"Pero es bueno tener la oportunidad de luchar con ellos. Jorge [Martín] y Marc son dos pilotos súper, súper buenos. Solo poder luchar con ellos ya es positivo".

"Quiero mejorar. Quiero intentar ser mejor en el futuro. Así que intentaré disfrutar y llevarme todos los aspectos positivos que he aprendido esta temporada y que espero aprender también en estas dos últimas carreras", zanjó el de Rimini que con la del domingo alcanza las 12 victorias en la clase reina, superando las 11 de Phil Read y Fabio Quartararo, y quedando a una de las 13 de Randy Mamola y Max Biaggi, dos grandes que no lograron nunca ser campeones de la primera clase.

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