Nadia Padovani, el coraje de la mujer que salvó a Gresini en MotoGP

Hace dos años, Nadia Padovani se hizo cargo del equipo Gresini de MotoGP. Hasta ese entonces, la estructura estuvo dirigido por su esposo, Fausto Gresini, quien falleció. ¿Pero quién es Nadia Padovani y por qué asumió el complicado rol de dirigir una escudería en la categoría reina?

Después de luchar durante dos meses contra la COVID-19, Fausto Gresini falleció el 23 de febrero de 2021 y eso causó un gran shock en el paddock. A sus 60 años, el italiano era uno de los pilares del mundial de motociclismo.

Era un expiloto, dos veces campeón del mundo en 125cc y jefe de uno de los equipos privados más importantes de MotoGP. Fausto Gresini lo ha vivido todo, ha celebrado grandes victorias como director de equipo, pero también tuvo que hacer frente a las tragedias de Daijiro Kato y Marco Simoncelli.

Cuando el de Bolonia falleció, la gran pregunta era qué le depararía el futuro a su escudería. Nadia Padovani, viuda de Franco y madre de cuatro hijos, lo entendió de inmediato. Incluso antes de su funeral, confirmó la decisión de coger el relevo del trabajo de su esposo.

Nadia Padovani solía trabajar como enfermera y no estaba preparada para las tareas que tenía por delante. Dicen que el coraje es clave, incluso cuando tienes preocupaciones. Y con el tiempo se convirtió en la primera mujer en liderar un equipo de MotoGP.

"Fue una decisión inmediata, mía y de mis hijos mayores", recuerda Nadia en una entrevista con la edición francesa de Motorsport.com. "Fue una decisión impulsiva. Era un tema de mi esposo".

"Ha construido el equipo a lo largo de los años y lo ha cuidado mucho. Hubiera sido triste si hubiéramos cerrado el equipo y enviado a todos a casa".

"Hubo varios problemas. No solo relacionados con la empresa, sino también personales, porque tengo hijos y dos de ellos todavía son muy pequeños. Tuve que tener mucho cuidado personalmente", explicó Padovani.

En este rol, Nadia está rodeada por sus dos hijos mayores, Lorenzo y Luca, de 22 y 26 años, y los cercanos confidentes de su pareja. Sobre todo Director de Ventas y Marketing del equipo, Carlo Merlini. Gracias a esos apoyos, aprendió a gestionar el equipo y la empresa.

"Tengo que agradecer a todos los que han trabajado con mi marido, me han ayudado mucho. No podría haberlo hecho sola, no puedes hacerlo sola y tienes que estar rodeada de gente íntegra".

MotoGP es un entorno dominado por hombres

A pesar del apoyo, la gestión del equipo ha cambiado su vida por completo. "Antes yo era madre de cuatro hijos. Mi esposo se ocupaba del negocio. Y esa era la otra familia, la familia Gresini".

"Obviamente no sabía todos los detalles. Me decía lo que estaba pasando, pero no sabía los detalles y lo que tenía que hacer para que funcionara. Después de su muerte entré en el taller y hablé con mucha gente de la escudería".

"También quería entender qué pensaban de mí porque de repente me puse en un ambiente donde estaba mi esposo. ¿Me aceptarían? No fue fácil", Padovani es totalmente consciente de que ha asumido las funciones de una verdadera líder de equipo.

"Ese entorno está dominado por hombres. Como mujer, llegué a un entorno en el que siempre ha habido un hombre. No hay otras directoras de equipo en MotoGP, así que también tuve que hablar con los directoros de los otros equipos".

"Al principio dudé un poco, porque no sabía si me aceptarían. No fue fácil, porque siempre existe esa mentalidad dominada por los hombres. Pero poco a poco comenzaron a conocerme", dijo.

Tras el accidente de Marco Simoncelli, Gresini quería dejar MotoGP

En los primeros meses, a Nadie la ayudó la experiencia de Fausto de cómo se recuperó y continuó después de una gran desgracia. Los accidentes fatales en Kato en 2003 y Simoncelli en 2011 claramente fueron muy complicados de digerir.

"Después de Daijiro, se recompuso y quiso continuar con el negocio. Pero después de la muerte de Marco, no quiso levantarse de la cama durante siete u ocho días", recuerda Padovani. "Él, en ese momento, dijo: 'Basta, voy a parar ahora. Es terrible ver morir a estos jóvenes así'".

Un proyecto de MotoGP construido en tres meses

Incluso antes de su inesperado fallecimiento, Franco Gresini anunció que la colaboración con Aprilia llegaría a su fin y que volverían a empezar como equipo satélite independiente en la categoría reina a partir de la temporada 2022.

Tras su muerte, había que planificar todo al detalle para lo que restaba de 2021. La financiación, la asociación con Ducati, etc. El proyecto de Moto3 se abandonó, pero Gresini sigue involucrado en Moto2 y MotoE junto con MotoGP.

"No nos dimos por vencidos. Intentamos continuar con el proyecto de Fausto", dice la nueva jefa del equipo. "Aún no había culminado su proyecto de volver a tener su propio equipo independiente de MotoGP".

"Hicimos todo para lograrlo. No había mucho tiempo. Asumí las riendas de la empresa en marzo y la fecha límite de si podíamos hacerlo o no era junio. En tres meses pusimos en marcha el proyecto".

"¡Fue una locura! Nunca nadie había puesto en marcha un proyecto tan grande en sólo tres meses. El presupuesto es enorme, pero lo hicimos, fue una gran victoria para nosotros".

"Fausto había hablado con varios fabricantes, pero aún no había decidido quién sería el socio. En la elección estaban Aprilia, Suzuki y Ducati. Elegí a Ducati", dice Padovani. En cuanto a los pilotos, optaron por un binomio de la "familia Gresini".

Emotiva victoria en la primera carrera de Nadia Padovani en MotoGP con Gresini

Fabio di Giannantonio ascendía de Moto2 y regresaba Enea Bastianini. Eso claramente fue una señal de Fausto, porque eran dos pilotos con los que ya había trabajado en Moto3".

Pero Nadia también afirmó: "Fausto no había planeado nada todavía. Fue cosa nuestra". Y entonces ocurrió el milagro, Bastianini ganó la primera carrera de la temporada en Qatar en 2022. Fue la primera victoria en MotoGP para el equipo de Gresini desde Toni Elias en Portugal en 2006.

"Fue una emoción increíble, porque realmente dimos el 200% para llegar al primer gran premio preparados. Habíamos estado trabajando todo el 2021 para construir el equipo".

"Y ser el primer día y estar en la cima del podio fue realmente... increíblemente emotivo", dijo Padovani. "Esas lágrimas lo fueron todo, toda esa tensión y el dolor que cargaba se fueron. La pérdida de mi esposo fue muy importante en nuestras vidas para mí y mis hijos", concluyó.

Nadia Padovani, propietaria de Gresini Racing, con sus hijos Lorenzo y Luca

