Cómo Mugello hirió el orgullo de Ducati en su impecable 2025

Cualquiera podría pensar que el 2025 ha sido un camino de rosas para Ducati, que ha dominado con mano de hierro y, aunque Aprilia pareció incluso superarles en la parte final, se llevaron las tres coronas posibles.

Sin embargo, hubo un momento duro para el equipo italiano, que llegó precisamente después de una victoria, la de Marc Márquez en Mugello, que era la 93 de su carrera. Lo que tenía que haber sido una fiesta para todo el circuito, lleno de fans italianos, se convirtió en un ambiente enrarecido, con multitud de abucheos y silbidos, y el equipo queriendo contenerlo.

Se hicieron virales las imágenes de Davide Tardozzi enfrentándose al público, gritando su ya famoso "È rosso!", en referencia a que Marc Márquez, otrora rival de Valentino Rossi, ahora pilotaba para el equipo italiano, y por tanto era 'uno de los suyos'.

En la tercera parte del documental VOLVER de DAZN, el propio Tardozzi recuerda cómo lo vivió, y admite que fue un mal trago. "Fue un momento muy difícil para mí porque en el momento en el que vi la tribuna de Mugello, donde más del 50% iban con camiseta roja.... Un piloto del calibre de Marc, que pilota una Ducati en Mugello, y ha ganado, no puede ser abucheado", defiende.

Y pide acabar ya con el debate Rossi-Márquez: "Estoy realmente cansado de ese recuerdo de 2015. Basta, no eres un fan de motos verdadero si sigues estancando en aquello".

"Esa situación me molestó mucho. Primero, porque hay que tener respeto por quien gana. Segundo, porque estamos en Mugello, llevas una camiseta roja, no puedes abuchear a Marc. Así que fue un gesto que me salió por instinto por esas razones. E insisto, basta de hablar de 2015, ¿después de 10 años? Basta, porque lo dije, lo digo y lo repito, la verdad es que no fue culpa solo de Marc. La culpa se divide al 50%, falló Marc y falló Valentino Rossi, así que basta".

En el documental también aparece Artur Villalta, jefe de prensa de Ducati, que aclara que esa actitud de Tardozzi se debe tener ante cualquier piloto: "Evidentemente un equipo lo que va a hacer es defender a su piloto, sea italiano, australiano, español... lo que sea. Así que a Marc le gusta que el equipo, el team manager, lo defienda. Pero no lo defiende solo porque vaya de rojo, se defiende porque nos gustaría que cualquier piloto, sea de la marca que sea, y de la nacionalidad que sea, sea respetado".

Ya centrándose en Márquez y en cómo fue su llegada, en el documental tanto Gigi Dall'Igna como Davide Tardozzi admiten que fue todo más fácil de lo imaginado.

"Estamos acostumbrados a ver a Marc como un marciano, pero en realidad Marc no es así, en absoluto. Marc es antes de todo una persona muy humana, que sabe también gestionar bien las relaciones con las personas, y crear alrededor un ambiente positivo, y creo que eso es muy importante en un ambiente competitivo", definió Dall'Igna.

Por su parte Tardozzi comentó: "Nosotros entendimos bastante rápido su personalidad, y esa ha sido la clave en la verdadadera conexión entre el equipo y el piloto. La relación Marc-Ducati ha sido tan natural que casi no fue un problema. Ha sido sorprendente, tan sorprendente que no hemos tenido que trabajar en que esta relación funcionara".

Dall'Igna continúa: "Nosotros tenemos nuestra filosofía, nuestra mentalidad y cómo decirlo... habíamos buscando siempre mantener esa filosofía y mentalidad, independientemente de las personas que lleguen, ya sea Lorenzo, Dovizioso o Bagnaia. Y de hecho creo que esa es una de nuestras fortalezas".

Por su parte Marco Rigamonti, su jefe de mecánicos, concluye: "Marc es un chico sencillo a pesar de haber conseguido tantos títulos. Nunca ha hecho o dicho algo tipo 'yo tengo 8 títulos y vosotros no'. Lo que realmente nos sorprendió es ese lado suyo: uno espera que cuando él llegue, llegue también la presión, mucha gente alrededor. Y, en cambio, todo es simple, todo es tranquilo. Es más, mantiene a ciertas personas alejadas, siempre llega solo con su asistente José, para estar con nosotros. Así que es 'uno di noi".