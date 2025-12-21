Alonso: "Cuando veo a Márquez 3º en una carrera, sé que es cuestión de tiempo"

Genio reconoce a genio, se podría decir. Fernando Alonso aparece en el documental de DAZN 'VOLVER', sobre Marc Márquez, junto otras leyendas del deporte español, y en el tercer capítulo, publicado el pasado miércoles, reconoce admirar la confianza el que el #93 tiene en sí mismo.

El capítulo comienza explicando cómo le conoció, y el piloto de F1 asegura que ya le había visto antes de estrenarse en la categoría reina: "De las categorías inferiores, cuando iba subiendo de categoría. Recuerdo haber visto en directo la carrera de Estoril, la remontada".

Sin embargo, en ese momento aún había alguna duda: "Es cierto que cuando llegó a MotoGP fue como la confirmación. En otras categorías estamos muy mal acostumbrados y hay españoles que van ganando en Moto3, Moto2, y teníamos a Jorge y Dani en MotoGP representándonos, y parecía que llegaba Marc, pero luego el salto a MotoGP nunca sabes dónde se puede quedar. Y cuando llegó a MotoGP y estaba delante, fue la confirmación de que era alguien muy especial".

Alonso ha seguido la evolución de Márquez, al que ve ahora mucho más selectivo en peleas y tomando cada decisión de manera más pausada: "Ahora comete menos errores. Muchas de las batallas que antes no llevaban a ningún sitio, hoy las evita. Además de ser excepcional, Marc es extremadamente inteligente".

Si tiene que destacar uno de los rasgos de Márquez, el de Aston Martin se refiere a uno concreto del de Ducati: "Creo que Marc demuestra que tiene una confianza desmesurada en él. Yo cuando le veo en una carrera que va tercero, sé que es cuestión de tiempo que se vaya a poner primero. En las curvas donde nadie va a frenar más tarde, él lo va a hacer. En las curvas donde nadie va a tumbar la moto de esa manera, lo va a hacer él".

"Todos lo sabemos desde fuera, pero el primero que lo sabe es él".

Por último, Alonso se refirió a la resiliencia del campeón de MotoGP, a cómo regresó de su calvario, y cómo lo hizo a lo grande. "No querer volver, y no querer volver a ganar, no está dentro del ADN de Marc", concluye Fernando.

En el documental también habla Alberto Puig, el que fue su jefe durante su etapa gloriosa en Honda, que asegura que no dudó en ningún momento: "Yo tuve claro que si le arreglaban el brazo, que era difícil, y con la moto que había ahí fuera, viendo lo que hacía esa moto con otros pilotos, era impensable pensar que no podía ganar. Era casi automático, para mí, tenía que pasar".

Y de hecho solo había un punto que marcaría todo. "Hubo mucha controversia al respecto, de si podría hacerlo o no", continúa. "Pero yo creo que lo que tendrían que preguntar antes era ¿Lo han curado?' ¿No? Entonces igual no lo hace. ¿Lo han curado? ¿Sí? Entonces olvidaos, va a pasar".

"Os guste o no, va a pasar".