Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
MotoGP

Alonso: "Cuando veo a Márquez 3º en una carrera, sé que es cuestión de tiempo"

Fernando Alonso elogió a Marc Márquez por su confianza desmesurada en sí mismo, que le lleva a lograr con lo que otros ni sueñan.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Marc Márquez, Ducati

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Genio reconoce a genio, se podría decir. Fernando Alonso aparece en el documental de DAZN 'VOLVER', sobre Marc Márquez, junto otras leyendas del deporte español, y en el tercer capítulo, publicado el pasado miércoles, reconoce admirar la confianza el que el #93 tiene en sí mismo.

El capítulo comienza explicando cómo le conoció, y el piloto de F1 asegura que ya le había visto antes de estrenarse en la categoría reina: "De las categorías inferiores, cuando iba subiendo de categoría. Recuerdo haber visto en directo la carrera de Estoril, la remontada".

Sin embargo, en ese momento aún había alguna duda: "Es cierto que cuando llegó a MotoGP fue como la confirmación. En otras categorías estamos muy mal acostumbrados y hay españoles que van ganando en Moto3, Moto2, y teníamos a Jorge y Dani en MotoGP representándonos, y parecía que llegaba Marc, pero luego el salto a MotoGP nunca sabes dónde se puede quedar. Y cuando llegó a MotoGP y estaba delante, fue la confirmación de que era alguien muy especial".

Alonso ha seguido la evolución de Márquez, al que ve ahora mucho más selectivo en peleas y tomando cada decisión de manera más pausada: "Ahora comete menos errores. Muchas de las batallas que antes no llevaban a ningún sitio, hoy las evita. Además de ser excepcional, Marc es extremadamente inteligente".

También puedes leer:

Si tiene que destacar uno de los rasgos de Márquez, el de Aston Martin se refiere a uno concreto del de Ducati: "Creo que Marc demuestra que tiene una confianza desmesurada en él. Yo cuando le veo en una carrera que va tercero, sé que es cuestión de tiempo que se vaya a poner primero. En las curvas donde nadie va a frenar más tarde, él lo va a hacer. En las curvas donde nadie va a tumbar la moto de esa manera, lo va a hacer él". 

"Todos lo sabemos desde fuera, pero el primero que lo sabe es él".

Por último, Alonso se refirió a la resiliencia del campeón de MotoGP, a cómo regresó de su calvario, y cómo lo hizo a lo grande. "No querer volver, y no querer volver a ganar, no está dentro del ADN de Marc", concluye Fernando.

En el documental también habla Alberto Puig, el que fue su jefe durante su etapa gloriosa en Honda, que asegura que no dudó en ningún momento: "Yo tuve claro que si le arreglaban el brazo, que era difícil, y con la moto que había ahí fuera, viendo lo que hacía esa moto con otros pilotos, era impensable pensar que no podía ganar. Era casi automático, para mí, tenía que pasar".

Y de hecho solo había un punto que marcaría todo. "Hubo mucha controversia al respecto, de si podría hacerlo o no", continúa. "Pero yo creo que lo que tendrían que preguntar antes era ¿Lo han curado?' ¿No? Entonces igual no lo hace. ¿Lo han curado? ¿Sí? Entonces olvidaos, va a pasar".

"Os guste o no, va a pasar".

Más del documental:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Los campeones del mundo de MotoGP con más de un fabricante

Mejores comentarios
Jose Carlos de Celis
Más de
Jose Carlos de Celis
Pilotos y equipos de la F2 2026: cambios, estrenos y más

Pilotos y equipos de la F2 2026: cambios, estrenos y más

FIA F2
FIA F2
Pilotos y equipos de la F2 2026: cambios, estrenos y más
Verstappen, impresionado con Alonso: "Le prefiero al 99% de los demás"

Verstappen, impresionado con Alonso: "Le prefiero al 99% de los demás"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Verstappen, impresionado con Alonso: "Le prefiero al 99% de los demás"
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Fórmula 1
Fórmula 1
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
Verstappen siente los problemas de Hamilton en 2025: "No es bonito de ver"

Verstappen siente los problemas de Hamilton en 2025: "No es bonito de ver"

Fórmula 1
Fórmula 1
Verstappen siente los problemas de Hamilton en 2025: "No es bonito de ver"
20 años del fichaje de Fernando Alonso por McLaren F1

20 años del fichaje de Fernando Alonso por McLaren F1

Fórmula 1
Fórmula 1
20 años del fichaje de Fernando Alonso por McLaren F1
Los pilotos campeones de F1 con más victorias y con menos

Los pilotos campeones de F1 con más victorias y con menos

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos campeones de F1 con más victorias y con menos

Últimas noticias

Red Bull se prepara para "meses muy duros y noches sin dormir" en 2026

Red Bull se prepara para "meses muy duros y noches sin dormir" en 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Red Bull se prepara para "meses muy duros y noches sin dormir" en 2026
Alonso: "Cuando veo a Márquez 3º en una carrera, sé que es cuestión de tiempo"

Alonso: "Cuando veo a Márquez 3º en una carrera, sé que es cuestión de tiempo"

MotoGP
MGP MotoGP
Alonso: "Cuando veo a Márquez 3º en una carrera, sé que es cuestión de tiempo"
Las negativas entrevistas de Hamilton en la F1 no representan la realidad, dice Vasseur

Las negativas entrevistas de Hamilton en la F1 no representan la realidad, dice Vasseur

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las negativas entrevistas de Hamilton en la F1 no representan la realidad, dice Vasseur
Verstappen niega el mito sobre la F1 y la paternidad: "No me ha frenado"

Verstappen niega el mito sobre la F1 y la paternidad: "No me ha frenado"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Verstappen niega el mito sobre la F1 y la paternidad: "No me ha frenado"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros