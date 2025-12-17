Pau Gasol, sobre lo que ha supuesto el 2025 para los Márquez

Más allá de la proeza que ha supuesto su recuperación, tal vez la mayor peculiaridad del título de Marc Márquez en 2025 ha sido tener de principal rival a su hermano Alex Márquez, logrando resultados inéditos en la historia y acabando, de hecho, campeón y subcampeón.

Una rareza casi impensable que ha dado mucho que hablar, y que analiza Pau Gasol en el tercer capítulo del documental 'VOLVER' de DAZN, disponible ya desde este miércoles 17 de diciembre. El catalán también coincidió en la élite con su hermano Marc Gasol, por lo que sabe lo que supone, aunque con la diferencia de que ellos coincidieron más veces juntos, en la selección, que como rivales.

"Es especial. A nivel emocional tienes que saber gestionarlo", comienza Gasol. "Hay una competitividad sana entre hermano mayor y hermano pequeño, el hermano mayor siempre quiere ser el hermano mayor y el pequeño quiere hacer su camino y tener su espacio, y ganar y tener su propio mérito. Y sobre todo cuando el mayor ha tenido un éxito grande y un reconocimiento grande, el pequeño también quiere entrar y demostrar que él también puede ser el mejor".

Como demostraron los de los Márquez, Gasol admite que al final los que más sufren son los padres: "Los míos se sienten muy orgullosos de haber tenido dos hermanos en la élite del baloncesto mundial. Pero los partidos que jugábamos el uno contra el otro lo principal que querían es que no nos hiciéramos daño, que no se lesione nadie, no me imagino cómo es a nivel de motociclismo a nivel de unos padres".

Como recuerda Gasol, a menudo los hermanos empiezan a competir desde niños en casa, a cualquier videojuego, juego de mesa o deporte. "Siempre es tu hermano. Creo que puedes ser rival con tu hermano y competir contra él. Pero creo también que cuando hay esas dinámicas entre hermano mayor y hermano pequeño, ya has competido, llevas muchos años compitiendo a todos los niveles desde que eres pequeñito, jugando a lo que sea", añade el bicampeón del mundo de baloncesto y dos veces ganador de la NBA, entre otros muchos éxitos.

Pau Gasol Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Y aunque Pau y Marc Gasol competían por partidos, y no por títulos como los Márquez, remata: "La competitividad incluso sube. Me acuerdo que Marc y yo siempre subíamos, ese partido especial, era un partido en el que siempre vamos a tope, evitando que el otro metiera canastas aunque las metiera otro jugador. Subía el nivel de concentración, de competitividad, de ganas, porque es tu hermano y quieres competir contra él y sacar lo mejor el uno del otro. Sois hermanos principalmente, pero a la hora de competir y estar en la moto, en la pista, cada uno de ellos quiere ganar. Y debe ser así, no porque seas mi hermano te voy a dejar ganar".

Para Gasol, llegar a un deporte con la etiqueta ser hermano de otro que está siendo referente, no es fácil: "Es más difícil para el pequeño, para el que sigue al otro y al que se le compara. Tú eres el 'hermano de', no te dejan ser digamos que tu propia persona. Y creo que eso a mi hermano Marc y a Alex seguro que les ha servido de motivación, y aquí no va de Pau o Marc o de Alex o Marc, va de nuestra familia, de nuestro deporte, de generar emociones y disfrutar".

En el episodio también hablan el propio Alex Márquez, así como Fernando Alonso, Rafa Nadal, Andrés Iniesta, Alexia Putellas y altos cargos del equipo Ducati.

El pequeño de los Márquez admite que saborean lo ocurrido como si fuera a ser la última vez: "Ha sido la primera vez que pasa, y a lo mejor la única. Pero eso sí que es verdad que los dos somos muy conscientes, de disfrutar esto porque estar primero y segundo es algo súper raro y que quizás no pasa más. Y es algo que hemos disfrutado mucho los dos, desde la primera carrera, hasta aquí".

"Es algo para la historia, hay que darle mucho valor, pero como digo, hemos sido conscientes, lo estamos disfrutando y eso es lo más importante".

Y Gasol concluye: "Es único e histórico. La historia habla por sí misma e incluso puede inspirar a otros hermanos, no tiene por qué ser uno el otro, sino que pueden ser los dos. Al final se convierte en una fuente de inspiración para muchos hermanos y hermanas que quieran estar en la élite y perseguir un mismo sueño y que quizás uno despunte más en cierto momento, pero no significa que el otro no pueda llegar e incluso superarle. Y eso también es bonito, es lo bonito que tiene la vida y el deporte. Y que disfruten de esta oportunidad que tienen, que vayan a tope cada carrera y sigan haciendo historia".

Así sea.