Morbidelli: "Sé que otras marcas se han interesado por mí"

El subcampeón del mundo de MotoGP 2020 tiene contrato con el equipo Petronas SRT hasta final de 2022, pero la formación aún no ha confirmado sus planes concretos más allá de esta temporada.

El equipo malasio aún no se ha asegurado su continuidad con Yamaha a partir de 2022 y el VR46 de Valentino Rossi también ha mostrado interés en las M1, aunque todo apunta a que finalmente irán con Ducati.

Después de un complicado inicio de 2021, Morbidelli no ocultó su descontento con Yamaha por su situación técnica, siendo el único piloto que no lleva la última versión de la M1, pese a terminar 2020 como el mejor piloto de la marca, con tres victorias.

A pesar de todo, Morbidelli espera que su relación con SRT y con Yamaha siga más allá de 2021, pero es consciente del interés que existe por él desde fuera de su entorno actual.

"Me gusta Yamaha y me gustaría seguir con ellos", dice Morbidelli. "Si me apoyan con una moto actualizada, mi amor por Yamaha será aún mayor".

"Todavía no está nada claro porque tenemos que esperar un poco más de tiempo para confirmar algunas cosas, como la relación entre Yamaha y el equipo".

"Es importante para mí. En primer lugar necesito saber si Yamaha va a continuar con mi equipo. Es un gran impedimento para mí en este momento a la hora de hacer preguntas a Yamaha".

"No he hablado personalmente con nadie que no sea de mi equipo, pero soy consciente del interés en mí de otras fábricas".

Morbidelli dice que tendrá moto oficial en 2022

En todo caso, en el contrato del campeón de Moto2 de 2017 con su actual formación hay una cláusula que establece que tendrá material de fábrica el próximo curso.

"Tengo contrato con el equipo Petronas para 2022, donde dice que tendré una moto oficial. No se sabe qué moto será, pero será una oficial. Para mí, lo más importante es respetar mi contrato y seguir con ellos, porque me siento bien. Las demás opciones habrá que ponderarlas por separado, son decisiones que dependen de los responsables, yo tendré que centrarme más en pilotar", indica.

Morbidelli dijo después de su podio en el Gran Premio de España que tuvo una conversación con el jefe de Yamaha, Lin Jarvis, sobre su actual situación técnica.

El directivo explicó anteriormente que Morbidelli se merecía una moto oficial, pero la decisión se tomó antes de acabar la temporada y no fue posible cambiarla porque "no hubo dinero ni tiempo".

Morbidelli marcha octavo en el campeonato a 47 puntos del líder, Fabio Quartararo, con la Yamaha de fábrica, después de caerse en el GP de Francia la semana pasada y finalizar en 16ª posición tras reemprender la marcha.

Las fotos de la temporada 2021 de Franco Morbidelli en MotoGP

