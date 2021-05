Petronas: "Queremos seguir con Yamaha, pero VR46 también está interesado”

Esta temporada, además de cerrar los fichajes o las renovaciones de los pilotos de las últimas plazas libres en MotoGP, los equipos tienen que definir con qué fabricante estarán a partir de 2022. En este sentido, la entrada del VR46 afecta a la configuración de algunas piezas de la parrilla.

La idea de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, siempre ha sido que cada una de las seis marcas tenga cuatro motos, pero la reticencia hasta ahora de Suzuki y Aprilia a poner un equipo satélite ha impedido que se materialice.

En el pasado Gran Premio de Francia, Valentino Rossi dijo que su equipo solo estaba hablando con Yamaha y Ducati –estando al 50% ambas opciones–, descartando Suzuki y Aprilia de la lista.

Ahora mismo, todo apunta a que Ducati suministrará las motos al Aramco VR46 Racing Team, mientras que Yamaha y Petronas seguirán juntos, pero la decisión del astro italiano podría provocar un efecto dominó en el resto de equipos.

Petronas lleva vinculado a Yamaha desde que llegó a MotoGP en 2019, pero aún no ha podido hacer oficial su continuidad juntos aunque las conversaciones llevan tiempo en marcha. Con la seguridad de que conservarán las dos plazas en la parrilla hasta 2026, ahora el equipo malasio debe dar dos pasos: validar el respaldo financiero de la petrolera –lo que se espera en breve– y sellar un acuerdo con un fabricante para el suministro de las motos.

"Nos encantaría seguir con Yamaha, pero no depende solo de nosotros. VR46 también está interesado en Yamaha para el futuro", dijo el director del SRT, Wilco Zeelenberg, a Motorsport.com.

"Está claro que Yamaha no quiere tener tres equipos porque no podría gestionarlos cómo quiere, así que tendremos que ver. La situación es la misma que hace una o dos semanas: hay dos equipos interesados en estas motos y tenemos que esperar. La situación no ha cambiado".

Desde su llegada a la categoría reina en 2019, el equipo malasio ha construido un palmarés envidiable de inmediato, con 12 poles, 16 podios, seis victorias un subcampeonato de pilotos con Franco Morbidelli. Parece poco probable que la unión termine aquí.

"Cuando empezamos, nuestro propósito era hacer al menos ocho años. Han pasado tres ya y Dorna nos ha confirmado dos plazas para otros cinco años. El equipo aún no ha anunciado formalmente sus planes y lo haremos cuando llegue el momento", dijo el ex piloto.

"Tenemos que tomar algunas decisiones: [elegir] qué constructor, y todas estas cosas tienen que decidirse, pero aún no está hecho. Pero durante otros cinco años, no puedo imaginar que no se haga. Creo que hemos conseguido demasiados buenos resultados como para parar en 2022, tengo que admitirlo".

"De momento, Dorna nos ha confirmado las plazas, así que tenemos otros cinco años, con dos pilotos, y luego hay que tener el dinero, el fabricante. Y no es solo Petronas, son todos los patrocinadores porque hay mucho dinero en juego. Así que lleva tiempo", zanja.

